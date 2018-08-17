Київський фунікулер відновить роботу 20 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київський фунікулер відновить свою роботу в понеділок 20 серпня. Про це повідомила прес-служба КП “Київпастранс”, передає УНН.
“Ми зробили все можливе, щоб фунікулер відновив свій рух якомога раніше. Зараз тривають завершальні роботи, і вже з понеділка 20 серпня фунікулер знову розпочне свій рух схилами столиці. Щорічні регламентні ремонтні роботи пройшли успішно, тож фунікулер може ще один рік безпечно перевозити пасажирів. Наш підйомник знову чекатиме вас в понеділок 20 серпня з 12:00”, — йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, комунальні служби закрили на плановий щорічний ремонт Київський фунікулер 17 липня.
Як повідомляв УНН, у кінці січня через технічні причини київський фунікулер тимчасово не працював.