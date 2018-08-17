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Киевский фуникулер возобновит работу 20 августа

Киев • УНН

 • 16064 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Киевский фуникулер возобновит свою работу в понедельник 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.

Киевский фуникулер возобновит работу 20 августа

"Мы сделали все возможное, чтобы фуникулер возобновил свое движение как можно раньше. Сейчас продолжаются завершающие работы, и уже с понедельника 20 августа фуникулер снова начнет свое движение по склонам столицы. Ежегодные регламентные ремонтные работы прошли успешно, поэтому фуникулер может еще один год безопасно перевозить пассажиров. Наш подъемник снова ждать вас в понедельник, 20 августа с 12:00", - говорится в сообщении.

Напомним, коммунальные службы закрыли на плановый ежегодный ремонт Киевский фуникулер 17 июля.

Как сообщал УНН, в конце января по техническим причинам киевский фуникулер временно не работал.

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