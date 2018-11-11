Столичный фуникулер закрыт по техническим причинам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, с 14:30 по техническим причинам не работает столичный фуникулера. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс", передает УНН.
"С 14:30 11 ноября по техническим причинам закрыто движение столичного фуникулера", - говорится в сообщении.
В предприятии добавили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
"Предприятие обращается к пассажирам с просьбой учитывать это при планировании маршрутов", - резюмировали в "Киевпастранс".
Напомним, напомним, коммунальные службы закрывали на плановый ежегодный ремонт Киевский фуникулер 17 июля.
Киевский фуникулер возобновил свою работу 20 августа.
Как сообщал УНН, в конце января по техническим причинам киевский фуникулер временно не работал.