Киевская ТИК не раньше четверга ожидает первые протоколы по результатам голосования
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Киевская городская территориальная избирательная комиссия не ранее четверга ожидает первый протокол по результатам голосования. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает корреспондент УНН.
Так, отвечая на вопрос, когда в киевской городской территориальной избирательной комиссии ожидают первый протокол по результатам голосования, он отметил: "самый маленький район у нас Печерский по количеству избирателей, мы ожидаем послезавтра".
"Может быть, комиссия готова передавать нам протокол по выборам киевского городского головы, но так как еще идут подсчеты голосов по городским депутатам, мы ожидаем не раньше четверга, что первый район может приехать сдавать эту информацию", - добавил Нилов.
Напомним, в Киеве меньше 40% избирательных участков передали протоколы о подсчете голосов в районные избирательные комиссии.
Как ранее сообщал УНН, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей составила 36,88%.
Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.