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Київська ТВК не раніше четверга очікує перші протоколи по результатах голосування

Київська ТВК не раніше четверга очікує перші протоколи по результатах голосування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Київська міська територіальна виборча комісія не раніше четверга очікує перший протокол по результатам голосування. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, передає кореспондент УНН.

Так, відповідаючи на питання, коли у київській міській територіальній виборчій комісії очікують перший протокол по результатам голосування, він зазначив: "найменший район у нас Печерський за кількістю виборців, ми очікуємо післязавтра".

"Може бути, комісія готова передавати нам протокол з виборів київського міського голови, але так як ще йдуть підрахунки голосів по міським депутатам, ми очікуємо не раніше четверга, що перший район може приїхати здавати цю інформацію", - додав Нілов.

Нагадаємо, у Києві менше 40% виборчих дільниць передали протоколи про підрахунок голосів до районних виборчих комісій.

Як раніше повідомляв УНН, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.

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