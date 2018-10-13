Киевлянин попал в реанимацию из-за укуса змеи

"12 октября в 16:25 к спасателям поступило сообщение о том, что в Сколевскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступил мужчина, 1980 года рождения, житель г. Киев", - говорится в сообщении.

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По информации спасателей, пострадавший поступил в медицинское учреждение с диагнозом "укус змеи левого голеностопного - ступни сустава".