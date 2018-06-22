У Карпатах від укусів отруйних змій постраждали 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У трьох областях на заході України з початку тижня від укусів змій постраждали 5 людей. При чому двоє з них - діти. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Протягом 19-21 червня до медиків звернулось 5 особи із діагнозом — укус змії”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, о 14:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення від чергової Сколівської ЦРЛ про те, що в реанімаційне відділення поступила жінка 1979 року народження. Потерпіла — жителька с. Лози Воловецького району Закарпатської області, з діагнозом — укус змії третього пальця лівої кисті.
О 21:02 надійшло повідомлення від чергової Сколівської ЦРЛ про те, що в реанімаційне відділення поступила жінка 1994 року народження, жителька сел. Верхнє Синьовидне Сколівського району, з діагнозом — укус змії правої гомілки.
О 21:17 надійшло повідомлення від чергової Сколівської ЦРЛ про те, що в реанімаційне відділення поступила жінка 1947 року народження, жителька с. Плав’є Сколівського району, з діагнозом — укус змії правого гомілкового — ступневого суглобу.
О 22:05 надійшло повідомлення від чергової Сколівської ЦРЛ про те, що в реанімаційне відділення поступила дівчина 2003 року народження, жителька с. Жупани Сколівського району, з діагнозом — укус змії лівої стопи.
Також 19 червня до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні Чернівецької області госпіталізували мешканця села Сергії Путильського району. Підлітка, 2002 року народження, на власному подвір’ї вкусила за ногу змія. Зараз хлопець перебуває у лікувальному закладі.
Як повідомляв УНН, на Буковині 11-річного хлопчика вкусила гадюка.