В Карпатах от укусов ядовитых змей пострадали 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В трех областях на западе Украины с начала недели от укусов змей пострадали 5 человек. Причем двое из них - дети. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“В течение 19-21 июня к медикам обратилось 5 лиц с диагнозом — укус змеи”, — говорится в сообщении.
В частности, в 14:30 в Службу спасения “101” поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1979 года рождения. Потерпевшая — жительница с. Лозы Воловецкого района Закарпатской области, с диагнозом — укус змеи третьего пальца левой кисти.
В 21:02 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1994 года рождения, жительница пос. Верхнее Синевидное Сколевского района, с диагнозом — укус змеи правой голени.
В 21:17 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила женщина 1947 года, жительница с. Плавье Сколевского района, с диагнозом — укус змеи правого голеностопного — ступни сустава.
В 22:05 поступило сообщение от дежурной Сколевской ЦРБ о том, что в реанимационное отделение поступила девушка 2003 года рождения, жительница с. Скины Сколевского района, с диагнозом — укус змеи левой стопы.
Также 19 июня по реанимационное отделение Путильской центральной районной больницы Черновицкой области госпитализировали жителя села Сергии Путильского района. Подростка, 2002 года рождения, на собственном дворе укусила за ногу змея. Сейчас парень находится в лечебном учреждении.
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