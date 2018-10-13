Киянин потрапив до реанімації через укус змії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Львівській області киянин потрапив до реанімації через укус змії, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
“12 жовтня о 16:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Сколівську центральну районну лікарню в стані середнього ступеня важкості поступив чоловік, 1980 року народження, житель м. Київ”, — йдеться у повідомленні.
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За інформацією рятувальників, постраждалий поступив до медичного закладу із діагнозом “укус змії лівого гомілкового — ступневого суглобу”.