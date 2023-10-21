Китай сделал предложения компании Apple относительно новых возможностей для развития на внутреннем рынке

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 11490 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 70999 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 42925 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 66082 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 194922 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 70347 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 120220 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167209 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155126 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155411 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 84033 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 87704 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 82653 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 120403 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 50893 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 71103 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 121402 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 195042 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 263556 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 315274 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 306 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 11612 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 51568 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 54253 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 52824 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Китай сделал предложения компании Apple относительно новых возможностей для развития на внутреннем рынке

Киев • УНН

 • 345681 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Apple может участвовать в развитии цифровой экономики Китая. Об этом вице-премьер-министр Китая Дин Дуэсян заявил генеральному директору Apple Тиму Куку во время неожиданного визита Кука в Пекин, который произошел менее чем через месяц после запуска в Китае iPhone 15, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Китай сделал предложения компании Apple относительно новых возможностей для развития на внутреннем рынке

Цитата

«Китай готов предоставить больше возможностей для развития в стране предприятий, финансируемых из-за рубежа, включая Apple», - сказал вице-премьер главе Apple.

Детали

Кук заверил, что Apple уверена в перспективах китайского рынка и готова укреплять сотрудничество с Китаем в таких сферах, как высокотехнологичное производство и цифровая экономика.

Визит Кука состоялся на фоне обострения конкуренции между американским Apple и китайской Huawei на рынке Китая, который является третьим по величине для Apple, а также ужесточения Пекином надзора за безопасностью.

По данным Counterpoint Research, продажи iPhone 15 за первые 17 дней в Китае упали на 4,5% по сравнению с iPhone 14, хотя конкретных цифр компания не приводит.

В сентябре Китай расширил ограничения на использование iPhone государственными служащими, приказав сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использование телефонов Apple на работе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WSJ: Китай запрещает использование iPhone госчиновникам на работе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,587.23