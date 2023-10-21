Китай сделал предложения компании Apple относительно новых возможностей для развития на внутреннем рынке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Apple может участвовать в развитии цифровой экономики Китая. Об этом вице-премьер-министр Китая Дин Дуэсян заявил генеральному директору Apple Тиму Куку во время неожиданного визита Кука в Пекин, который произошел менее чем через месяц после запуска в Китае iPhone 15, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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«Китай готов предоставить больше возможностей для развития в стране предприятий, финансируемых из-за рубежа, включая Apple», - сказал вице-премьер главе Apple.
Детали
Кук заверил, что Apple уверена в перспективах китайского рынка и готова укреплять сотрудничество с Китаем в таких сферах, как высокотехнологичное производство и цифровая экономика.
Визит Кука состоялся на фоне обострения конкуренции между американским Apple и китайской Huawei на рынке Китая, который является третьим по величине для Apple, а также ужесточения Пекином надзора за безопасностью.
По данным Counterpoint Research, продажи iPhone 15 за первые 17 дней в Китае упали на 4,5% по сравнению с iPhone 14, хотя конкретных цифр компания не приводит.
В сентябре Китай расширил ограничения на использование iPhone государственными служащими, приказав сотрудникам некоторых центральных правительственных учреждений прекратить использование телефонов Apple на работе.
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