Китай зробив пропозиції компанії Apple щодо нових можливостей для розвитку на внутрішньому ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Apple може брати участь у розвитку цифрової економіки Китаю. Про це віцепрем'єр-міністр Китаю Дін Дуесян заявив генеральному директору Apple Тіму Куку під час несподіваного візиту Кука до Пекіна, який стався менш ніж через місяць після запуску в Китаї iPhone 15, пише УНН з посиланням на Reuters.
Цитата
«Китай готовий надати більше можливостей для розвитку в країні підприємств, що фінансуються з-за кордону, включаючи Apple», - сказав віцепрем'єр голові Apple.
Деталі
Кук запевнив, що Apple впевнена в перспективах китайського ринку і готова зміцнювати співпрацю з Китаєм у таких сферах, як високотехнологічне виробництво і цифрова економіка.
Візит Кука відбувся на тлі загострення конкуренції між американським Apple і китайською Huawei на ринку Китаю, який є третім за величиною для Apple, а також посилення Пекіном нагляду за безпекою.
За даними Counterpoint Research, продажі iPhone 15 за перші 17 днів у Китаї впали на 4,5% порівняно з iPhone 14, хоча конкретних цифр компанія не наводить.
У вересні Китай розширив обмеження на використання iPhone державними службовцями, наказавши співробітникам деяких центральних урядових установ припинити використання телефонів Apple на роботі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WSJ: Китай забороняє використання iPhone держчиновникам на роботі