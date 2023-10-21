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Китай зробив пропозиції компанії Apple щодо нових можливостей для розвитку на внутрішньому ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Apple може брати участь у розвитку цифрової економіки Китаю. Про це віцепрем'єр-міністр Китаю Дін Дуесян заявив генеральному директору Apple Тіму Куку під час несподіваного візиту Кука до Пекіна, який стався менш ніж через місяць після запуску в Китаї iPhone 15, пише УНН з посиланням на Reuters.

Китай зробив пропозиції компанії Apple щодо нових можливостей для розвитку на внутрішньому ринку

Цитата

«Китай готовий надати більше можливостей для розвитку в країні підприємств, що фінансуються з-за кордону, включаючи Apple», - сказав віцепрем'єр голові Apple.

Деталі

Кук запевнив, що Apple впевнена в перспективах китайського ринку і готова зміцнювати співпрацю з Китаєм у таких сферах, як високотехнологічне виробництво і цифрова економіка.

Візит Кука відбувся на тлі загострення конкуренції між американським Apple і китайською Huawei на ринку Китаю, який є третім за величиною для Apple, а також посилення Пекіном нагляду за безпекою.

За даними Counterpoint Research, продажі iPhone 15 за перші 17 днів у Китаї впали на 4,5% порівняно з iPhone 14, хоча конкретних цифр компанія не наводить.

У вересні Китай розширив обмеження на використання iPhone державними службовцями, наказавши співробітникам деяких центральних урядових установ припинити використання телефонів Apple на роботі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: WSJ: Китай забороняє використання iPhone держчиновникам на роботі

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