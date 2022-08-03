Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань

ukru
14 марта, 19:57 • 94540 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 112317 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 105191 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136381 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136997 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112478 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106239 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92463 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111349 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136765 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 28272 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 45517 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 54454 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 42128 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 26320 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 234229 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 264592 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201665 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206720 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241869 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 94540 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100557 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118520 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120963 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128292 просмотра
Актуальное
Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань

Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань

Киев • УНН

 • 188828 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн срочно вызвал посла США в Китае Николаса Бернса в знак протеста из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.

Детали 

Се Фэн назвал визит Пелоси в Тайвань "порочным" и заявил, что это "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе", посылает "неправильные сигналы сепаратистским силам", выступающим за независимость Тайваня.

Заместитель главы МИД Китая добавил, что правительство США должно быть привлечено к ответственности. Во время разговора с Николасом Бернсом он выразил "решительный протест" относительно действий Вашингтона. Он призвал Соединенные Штаты "немедленно исправить ошибки и принять практические меры для устранения неблагоприятных последствий, вызванных визитом Пелоси на Тайвань".

Цитата

"Этот шаг чрезвычайно вопиющий по своей природе, и последствия чрезвычайно серьезные. Соединенные Штаты не должны дальше идти по ложному пути, усиливая напряженность в китайско-американских отношениях и делая ситуацию с Тайваньским проливом непоправимой", – сказал Се Фэн.

Контекст

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году после того, как коммунисты выиграли гражданскую войну на материке. США поддерживают неформальные отношения и связи в области обороны с Тайванем. Пекин в свою очередь рассматривает официальные контакты Вашингтона с Тайбэем как поощрение к тому, чтобы сделать де-факто независимость острова, которая существовала десятилетиями, постоянной – шаг, который, по словам лидеров США, они не поддерживают.

Ранее

Во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Как сообщают местные СМИ, она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, которое посетило остров более чем за 25 лет.

Китай предупредил, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если Нэнси Пелоси продолжит визит. Угрозы возмездия со стороны Китая вызвали опасения по поводу нового кризиса в Тайванском проливе, разделяющем две стороны, что может отрицательно повлиять на мировые рынки и цепочки поставок.

В ответ Белый Дом заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, добавив, что Китай, похоже, готов ответить в ближайшие дни, вероятно, военными провокациями.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы