Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань

Детали

Се Фэн назвал визит Пелоси в Тайвань "порочным" и заявил, что это "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайванском проливе", посылает "неправильные сигналы сепаратистским силам", выступающим за независимость Тайваня.

Заместитель главы МИД Китая добавил, что правительство США должно быть привлечено к ответственности. Во время разговора с Николасом Бернсом он выразил "решительный протест" относительно действий Вашингтона. Он призвал Соединенные Штаты "немедленно исправить ошибки и принять практические меры для устранения неблагоприятных последствий, вызванных визитом Пелоси на Тайвань".

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"Этот шаг чрезвычайно вопиющий по своей природе, и последствия чрезвычайно серьезные. Соединенные Штаты не должны дальше идти по ложному пути, усиливая напряженность в китайско-американских отношениях и делая ситуацию с Тайваньским проливом непоправимой", – сказал Се Фэн.

Контекст

Тайвань и Китай раскололись в 1949 году после того, как коммунисты выиграли гражданскую войну на материке. США поддерживают неформальные отношения и связи в области обороны с Тайванем. Пекин в свою очередь рассматривает официальные контакты Вашингтона с Тайбэем как поощрение к тому, чтобы сделать де-факто независимость острова, которая существовала десятилетиями, постоянной – шаг, который, по словам лидеров США, они не поддерживают.

Ранее

Во вторник, 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Тайвань. Как сообщают местные СМИ, она наиболее высокопоставленное официальное лицо США, которое посетило остров более чем за 25 лет.

Китай предупредил, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если Нэнси Пелоси продолжит визит. Угрозы возмездия со стороны Китая вызвали опасения по поводу нового кризиса в Тайванском проливе, разделяющем две стороны, что может отрицательно повлиять на мировые рынки и цепочки поставок.

В ответ Белый Дом заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, добавив, что Китай, похоже, готов ответить в ближайшие дни, вероятно, военными провокациями.