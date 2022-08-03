Китай викликав посла США через візит Пелосі на Тайвань

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Се Фен назвав візит Пелосі до Тайваню "порочним" і заявив, що це "серйозно підриває мир і стабільність у Тайванській протоці", надсилає "неправильні сигнали сепаратистським силам", які виступають за незалежність Тайваню.

Заступник глави МЗС Китаю додав, що уряд США має бути притягнутий до відповідальності. Під час розмови з Ніколасом Бернсом він висловив "рішучий протест" щодо дій Вашингтону. Він закликав Сполучені Штати "негайно виправити помилки та вжити практичних заходів для усунення несприятливих наслідків, викликаних візитом Пелосі на Тайвань".

Цитата

"Цей крок надзвичайно кричущий за своєю природою, і наслідки надзвичайно серйозні. Сполучені Штати не мають далі йти хибним шляхом, посилюючи напруженість у китайсько-американських відносинах та роблячи ситуацію з Тайванською протокою непоправною", – сказав Се Фен.

Контекст

Тайвань та Китай розкололися у 1949 році після того, як комуністи виграли громадянську війну на материку. США підтримують неформальні відносини та зв'язки у сфері оборони з Тайванем. Пекін зі свого боку розглядає офіційні контакти Вашингтону з Тайбеєм як заохочення до того, щоб зробити де-факто незалежність острова, яка існувала десятиліттями, постійною – крок, який, за словами лідерів США, вони не підтримують.

Раніше

У вівторок, 2 серпня, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Як повідомляють місцеві ЗМІ, вона найбільш високопоставлена офіційна особа США, яка відвідала острів за більше ніж 25 років.

Китай попередив, що його військові "не сидітимуть, склавши руки", якщо Ненсі Пелосі продовжить візит. Загрози відплати з боку Китаю викликали побоювання з приводу нової кризи у Тайванській протоці, що може негативно вплинути на світові ринки та ланцюжки постачань.

У відповідь Білий Дім заявив, що Пелосі має право відвідати Тайвань. Там додали, що Китай, схоже, готовий відповісти найближчими днями, можливо, військовими провокаціями.