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Белый дом заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань

Белый дом заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань

Киев • УНН

 • 140855 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси имеет право посетить Тайвань, заявил в понедельник Белый дом, добавив, что Китай, похоже, готов ответить в ближайшие дни, возможно, военными провокациями. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам на брифинге, что ничто в возможной поездке Пелоси не изменило политику США по Тайваню.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможный визит на Тайвань будет полностью ее решением, но призвал Китай не нагнетать напряженность в случае визита.

"Если спикер все же решит приехать, и Китай попытается создать какой-то кризис или иным образом обострить напряженность, ответственность будет полностью на Пекине", - сказал Блинкен после переговоров по нераспространению ядерного оружия в Организации Объединенных Наций.

"Мы ожидаем от них (Китая) — если она решит посетить — ответственности".

Добавим

Пелоси должна посетить Тайвань во вторник.

Китай предупредил, что его военные никогда не будут "сидеть сложа руки", если она посетит самоуправляющийся остров, на который претендует Пекин.

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