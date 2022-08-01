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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Білий дім заявив, що Пелосі має право відвідати Тайвань

Білий дім заявив, що Пелосі має право відвідати Тайвань

Київ • УНН

 • 140862 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі має право відвідати Тайвань, заявив у понеділок Білий дім, додавши, що Китай, схоже, готовий відповісти найближчими днями, можливо, військовими провокаціями. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам на брифінгу, що ніщо у можливій поїздці Пелосі не змінило політику США щодо Тайваню.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що можливий візит до Тайваню буде повністю її рішенням, але закликав Китай не нагнітати напруженість у разі візиту.

"Якщо спікер все ж таки вирішить приїхати, і Китай спробує створити якусь кризу або іншим чином загострити напруженість, відповідальність буде повністю на Пекіні", - сказав Блінкен після переговорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї в Організації Об'єднаних Націй.

"Ми очікуємо від них (Китаю) — якщо вона вирішить відвідати — відповідальності".

Додамо

Пелосі має відвідати Тайвань у вівторок.

Китай попередив, що його військові ніколи не "сидітимуть склавши руки", якщо вона відвідає самоврядний острів, на який претендує Пекін.

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