Білий дім заявив, що Пелосі має право відвідати Тайвань

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Представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам на брифінгу, що ніщо у можливій поїздці Пелосі не змінило політику США щодо Тайваню.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що можливий візит до Тайваню буде повністю її рішенням, але закликав Китай не нагнітати напруженість у разі візиту.

"Якщо спікер все ж таки вирішить приїхати, і Китай спробує створити якусь кризу або іншим чином загострити напруженість, відповідальність буде повністю на Пекіні", - сказав Блінкен після переговорів щодо нерозповсюдження ядерної зброї в Організації Об'єднаних Націй.

"Ми очікуємо від них (Китаю) — якщо вона вирішить відвідати — відповідальності".

Додамо

Пелосі має відвідати Тайвань у вівторок.

Китай попередив, що його військові ніколи не "сидітимуть склавши руки", якщо вона відвідає самоврядний острів, на який претендує Пекін.