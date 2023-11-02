Китай отправит "ведущего" чиновника МИД на переговоры с США по ядерному оружию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что ведущий чиновник ведомства возглавит делегацию Китая в ближайших переговорах с США по контролю над ядерными вооружениями. В министерстве не назвали имя чиновника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
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«На следующей неделе в Вашингтоне Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями и нераспространению на уровне генеральных директоров», - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, докладывая, что Китай согласился на переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями.
В соответствии с планами, согласованными обеими сторонами, Китай и США будут вести диалог и обмениваться мнениями по широкому кругу вопросов, таких как реализация международных договоров о контроле над вооружениями.
Дополнение
На прошлой неделе Китай заявил, что учитывает надежды США «стабилизировать и улучшить отношения с ним». Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Вашингтоне с Джо Байденом.
Обе стороны согласились провести ряд консультаций в ближайшее время.
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