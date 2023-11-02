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Калибр (семейство ракет)

Китай отправит "ведущего" чиновника МИД на переговоры с США по ядерному оружию

Киев • УНН

 • 144920 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Китая сообщило, что ведущий чиновник ведомства возглавит делегацию Китая в ближайших переговорах с США по контролю над ядерными вооружениями. В министерстве не назвали имя чиновника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Китай отправит "ведущего" чиновника МИД на переговоры с США по ядерному оружию

Цитата

«На следующей неделе в Вашингтоне Китай и США проведут консультации по контролю над вооружениями и нераспространению на уровне генеральных директоров», - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, докладывая, что Китай согласился на переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями.

В соответствии с планами, согласованными обеими сторонами, Китай и США будут вести диалог и обмениваться мнениями по широкому кругу вопросов, таких как реализация международных договоров о контроле над вооружениями.

Дополнение

На прошлой неделе Китай заявил, что учитывает надежды США «стабилизировать и улучшить отношения с ним». Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Вашингтоне с Джо Байденом.

Обе стороны согласились провести ряд консультаций в ближайшее время.

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