США і Китай проведуть переговори щодо контролю над ядерною зброєю - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена готується провести переговори з Китаєм з питань контролю над ядерним озброєнням. Зустріч, запланована на наступний понеділок. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американські офіційні особи, пише УНН.
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Зазначається, що зустріч є першою подібною з часів адміністрації Обами.
WSJ відзначає, що обговорення не означає початок офіційних переговорів щодо встановлення обмежень на ядерні сили кожної зі сторін. Натомість у понеділок, як повідомляється, американські офіційні особи отримають змогу з'ясувати у своїх китайських колег ядерну доктрину Пекіна та амбітне нарощування його ядерного арсеналу.
Також Вашингтон думає, як стримати подвійну ядерну загрозу з боку Китаю та рф, включаючи питання, чи потрібно буде США розширювати свої ядерні сили в наступні роки.
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Паралельно адміністрація Байдена намагається залучити росію до окремих переговорів з контролю над озброєннями, після того, як Москва відмовилася від договору "Новий старт вийшла з договору "Новий старт", що обмежує боєголовки.
Зазначається, що Адміністрація надіслала москві конфіденційний документ, у якому викладаються ідеї щодо управління ядерними ризиками в даний час і після закінчення терміну дії цієї угоди, що скорочує американські та російські ядерні озброєння великої дальності, в лютому 2026 року.
За словами високопоставленого представника адміністрації Байдена, США сподіваються почати "розмову про те, який вигляд може мати рамкова програма після "Нового старту", і водночас знизити ядерні ризики в умовах високої напруженості у зв'язку з вторгненням росії в Україну. За словами американських і російських офіційних осіб, росія поки що не відповіла на пропозицію адміністрації Байдена про проведення нових переговорів.