Білий дім планує провести зустріч Байдена і Сі в листопаді - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Команди президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна мають принципову домовленість про зустріч у Сан-Франциско в листопаді, але важливі деталі необхідно узгодити. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Чиновник посилався на зауваження прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр на її щоденному пресбрифінгу, де вона сказала, що обидва лідери прагнуть провести «конструктивну розмову» на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.
"Є принципова домовленість зустрітися в Сан-Франциско в листопаді. Ми все ще працюємо над важливими деталями, необхідними для завершення цих планів", - сказав чиновник.
Додамо
Байден, його радник з національної безпеки Джейк Салліван і держсекретар Ентоні Блінкен обговорили перспективу саміту Байдена і Сі під час переговорів з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Білому домі і в Державному департаменті США.