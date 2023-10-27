Джо Байден зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден у п’ятницю зустрівся з міністром закордонних справах КНР першим дипломатом Китаю Ван І. Про зустріч повідомили у пресслужбі Білого Дому, передає УНН.
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“Сполученим Штатам і Китаю необхідно відповідально керувати конкуренцією у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв’язку”, — заявили у Білому Домі.
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За даними пресслужби Білого дому, Байден також підкреслив, що Сполучені Штати і Китай повинні співпрацювати для вирішення глобальних викликів.
Під час цієї зустрічі Президент США висловив співчуття китайській делегації з приводу смерті колишнього прем’єр-міністра Лі Кецяна.
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Нагадаємо
Колишній прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян, якого колись вважали реформаторськи налаштованим претендентом на вищу керівну посаду в країні, помер від раптового серцевого нападу рано вранці в п’ятницю в Шанхаї. Йому було 68 років.