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Колишній прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян помер у віці 68 років

Київ • УНН

 • 94533 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян, якого колись вважали реформаторськи налаштованим претендентом на вищу керівну посаду в країні, помер від раптового серцевого нападу рано вранці в п'ятницю в Шанхаї, про що повідомили державні ЗМІ, пише УНН з посиланням на CNN.

Колишній прем'єр-міністр Китаю Лі Кецян помер у віці 68 років

Йому було 68 років.

Деталі

Лі, який до кінця минулого року номінально був "другим номером" у Китаї, обіймав посаду прем'єр-міністра країни - традиційно відповідаючи за економіку, - протягом десяти років з 2013 року по березень цього року під керівництвом лідера Сі Цзіньпіна.

За час свого перебування на цій посаді Лі керував другою за величиною економікою світу в скрутний період зростання технологічної та торговельної напруженості зі Сполученими Штатами, зростаючого державного боргу і безробіття, а також пандемії COVID-19.

У свій останній рік при владі економіст за освітою був рішучим голосом, що попереджає про проблеми для економіки Китаю на тлі широкомасштабних обмежень, викликаних COVID-19.

Він підтримав зусилля з підвищення зайнятості та підтримання економічної стабільності.

Коли в п'ятницю вранці стало відомо про смерть Лі, користувачі соціальних мереж розповсюдили рядок зі щорічного звернення Лі до китайського парламенту 2022 року, де він пообіцяв: «Хоч би як змінювалася міжнародна обстановка, Китай дотримуватиметься курсу на ширшу відкритість».

Лі, який, як відомо, час від часу використовував свої знання англійської мови, виступаючи за межами материка, вважався представником іншого підходу до зв'язків Китаю зі світом у час, коли відносини країни із Заходом ставали дедалі напруженішими.

«Китай і Сполучені Штати мають спільні інтереси, - сказав Лі у відповідь на запитання CNN на своїй щорічній пресконференції в березні 2021 року. - Двом країнам необхідно докласти більше енергії до своєї спільної точки зору та розширити інтереси, що збігаються».

Лі також пам'ятають за його увагу до розв'язання соціальних проблем – користувачі соціальних мереж у п'ятницю також вказали на його коментарі 2020 року, зазначивши, що в Китаї, як і раніше, проживає 600 мільйонів осіб зі щомісячним доходом у 1000 юанів (137 доларів США). Ці зауваження прозвучали в той час, коли Китай рекламував свій успіх у позбавленні мільйонів людей від бідності як предмет національної гордості.

Лі, високоосвічений технократ із вищою освітою в галузі права та економіки, вважався доброзичливим щодо приватного сектору. Вважалося, що його позиція в економічній політиці дедалі більше розходиться із Сі Цзіньпіном, який посилив партійний контроль над економікою.

Доповнення

На початку цього року на посаді прем'єр-міністра його змінив колишній партійний керівник Шанхая і прихильник Сі Лі Цян.

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