Бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян умер в возрасте 68 лет

Ему было 68 лет.

Детали

Ли, который до конца прошлого года номинально был "вторым номером" в Китае, занимал пост премьер-министра страны – традиционно отвечая за экономику – в течение десяти лет с 2013 года по март этого года под руководством лидера Си Цзиньпина.

За время своего пребывания на этом посту Ли руководил второй по величине экономикой мира в трудный период роста технологической и торговой напряженности с Соединенными Штатами, растущего государственного долга и безработицы, а также пандемии COVID-19.

В свой последний год у власти экономист по образованию был решительным голосом, предупреждающим о проблемах для экономики Китая на фоне широкомасштабных ограничений, вызванных COVID-19.

Он поддержал усилия по повышению занятости и поддержанию экономической стабильности.

Когда в пятницу утром стало известно о смерти Ли, пользователи социальных сетей распространили строчку из ежегодного обращения Ли к китайскому парламенту в 2022 году, где он пообещал: «Как бы ни менялась международная обстановка, Китай будет придерживаться курса на более широкую открытость».

Ли, который, как известно, время от времени использовал свои знания английского языка, выступая за пределами материка, считался представителем иного подхода к связям Китая с миром в то время, когда отношения страны с Западом становились все более напряженными.

«Китай и Соединенные Штаты имеют общие интересы, - сказал Ли в ответ на вопрос CNN на своей ежегодной пресс-конференции в марте 2021 года. - Двум странам необходимо приложить больше энергии к своей общей позиции и расширить совпадающие интересы».

Ли также помнят за его внимание к решению социальных проблем – пользователи социальных сетей в пятницу также указали на его комментарии 2020 года, отметив, что в Китае по-прежнему проживает 600 миллионов человек с ежемесячным доходом в 1000 юаней (137 долларов США). Эти замечания прозвучали в то время, когда Китай рекламировал свой успех в избавлении миллионов людей от бедности как предмет национальной гордости.

Ли, высокообразованный технократ с высшим образованием в области права и экономики, считался дружелюбным по отношению к частному сектору. Считалось, что его позиция в экономической политике все больше расходится с Си Цзиньпином, который ужесточил партийный контроль над экономикой.

Дополнение

В начале этого года на посту премьер-министра его сменил бывший партийный руководитель Шанхая и сторонник Си Ли Цян.