США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным оружием - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовится провести переговоры с Китаем по вопросам контроля над ядерным вооружением. Встреча, запланированная на следующий понедельник. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные лица, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что встреча является первой подобной со времен администрации Обамы.
WSJ отмечает, что обсуждение не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон. Зато в понедельник, как сообщается, американские официальные лица получат возможность выяснить у своих китайских коллег ядерную доктрину Пекина и амбициозное наращивание его ядерного арсенала.
Также Вашингтон думает, как сдержать двойную ядерную угрозу со стороны Китая и рф, включая вопрос, нужно ли будет США расширять свои ядерные силы в последующие годы.
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Параллельно администрация Байдена пытается привлечь россию к отдельным переговорам по контролю над вооружениями, после того, как Москва отказалась от договора "Новый старт вышла из договора "Новый старт", ограничивающего боеголовки.
Отмечается, что Администрация направила москве конфиденциальный документ, в котором излагаются идеи по управлению ядерными рисками в настоящее время и после окончания срока действия этого соглашения, сокращающего американские и российские ядерные вооружения большой дальности, в феврале 2026 года.
По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, США надеются начать "разговор о том, как может выглядеть рамочная программа после "Нового старта", и в то же время снизить ядерные риски в условиях высокой напряженности в связи с вторжением россии в Украину. По словам американских и российских официальных лиц, россия пока не ответила на предложение администрации Байдена о проведении новых переговоров.