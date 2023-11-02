Китай відправить "провідного" чиновника МЗС на переговори з США щодо ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що провідний чиновник відомства очолить делегацію Китаю у найближчих переговорах з США стосовно контролю над ядерними озброєннями. У міністерстві не назвали ім'я чиновника. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
Цитата
«Наступного тижня у Вашингтоні Китай і США проведуть консультації з контролю над озброєннями та нерозповсюдження на рівні генеральних директорів», - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь, доповідаючи, що Китай погодився на переговори з США щодо контролю над ядерними озброєннями.
Відповідно до планів, узгоджених обома сторонами, Китай і США будуть вести діалог і обмінюватися думками з широкого кола питань, таких як реалізація міжнародних договорів про контроль над озброєннями.
Доповнення
Минулого тижня Китай заявив, що враховує сподівання США «стабілізувати та покращити відносини з ним». Про це сказав міністр закордонних справ КНР Ван Ї під час зустрічі у Вашингтоні з Джо Байденом.
Обидві сторони погодилися провести низку консультацій найближчим часом.
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