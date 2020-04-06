Китай утверждает, что с 1 марта продал за границу почти 4 миллиарда масок

Эти данные были обнародованы Пекином на фоне обвинений со стороны отдельных стран относительно низкого качества медицинского обладания и материалов, поставляемых на экспорт, отмечает агентство новостей AFP.

По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 миллиона тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50-ю странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 миллиарда долларов США.

В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.

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Например, на прошлой неделе нидерландский правительство из-за несоответствия стандартам качества отозвало 600 тыс. масок из китайской партии в 1,3 миллиона. Похожая ситуация случилась и в Испании, где отказались принимать тысячи наборов экспресс-тестов, произведенных в Китае, из-за подозрений в их ненадежности.

Китай в ответ утверждает, что сообщения СМИ не отражают полной картины. В Пекине объясняют, что много проблем возникает из-за различных стандартов качества и из-за разных подходов к использованию тех или иных медицинских средств в Китае те других странах.

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В Пекине заверили, что уже приняли меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, на этой неделе в Китае ужесточили требования к качеству медицинского оборудования производится на экспорт. Теперь эта продукция должна соответствовать как внутренним стандартам лицензирования, так и стандартам стран назначения.