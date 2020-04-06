Китай утверждает, что с 1 марта продал за границу почти 4 миллиарда масок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. С начала марта Китай продал за границу почти четыре миллиарда защитных масок. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил представитель главного таможенного управления КНР Цзинь Хай, передает УНН со ссылкой на DW.
Эти данные были обнародованы Пекином на фоне обвинений со стороны отдельных стран относительно низкого качества медицинского обладания и материалов, поставляемых на экспорт, отмечает агентство новостей AFP.
По данным китайской таможни, с 1 марта Китай экспортировал 3,86 миллиарда масок, 37,5 млн единиц защитной одежды, 16 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 миллиона тестовых наборов для выявления COVID-19. Заказы были сделаны более чем 50-ю странами мира. Стоимость экспортируемого оборудования оценивается в 1,4 миллиарда долларов США.
В то же время со стороны некоторых стран, в частности Нидерландов, Филиппин, Хорватии, Турции и Испании, в адрес Китая звучали упреки, что Пекин поставляет некачественное или неисправное медицинское оборудование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госдепартамент осудил Китай за попытку переложить вину за коронавирус на США
Например, на прошлой неделе нидерландский правительство из-за несоответствия стандартам качества отозвало 600 тыс. масок из китайской партии в 1,3 миллиона. Похожая ситуация случилась и в Испании, где отказались принимать тысячи наборов экспресс-тестов, произведенных в Китае, из-за подозрений в их ненадежности.
Китай в ответ утверждает, что сообщения СМИ не отражают полной картины. В Пекине объясняют, что много проблем возникает из-за различных стандартов качества и из-за разных подходов к использованию тех или иных медицинских средств в Китае те других странах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае почтили память жертв коронавируса
В Пекине заверили, что уже приняли меры для предотвращения таких ситуаций в будущем. Так, на этой неделе в Китае ужесточили требования к качеству медицинского оборудования производится на экспорт. Теперь эта продукция должна соответствовать как внутренним стандартам лицензирования, так и стандартам стран назначения.