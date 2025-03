У Китаї вшанували пам'ять жертв коронавірусу

Національні прапори, зокрема й на посольствах КНР по всьому світу, були приспущені.

"Це пам'ять на честь мучеників і наших співвітчизників, які загинули в боротьбі з епідемією", - заявили в Державній раді Китаю.

У той же час було вирішено відмовитися від великих поминальних заходів, наприклад масового відвідування могил загиблих. Це було зроблено, щоб запобігти новим спалахам SARS-CoV-2. За даними Worldometers, в Китаї через коронавірус померли понад 3,3 тис. осіб.

People in Wuhan stopped for a moment of silence with tears to mourn the #COVID19 victims on Saturday, China's National Mourning Day. pic.twitter.com/ykbPwqBCTP

— Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020

Нагадаємо, станом на вечір 3 квітня в Україні підтверджено 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.