В Китае почтили память жертв коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83552 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100044 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102235 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101517 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109459 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97983 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104402 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106401 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131364 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Китае почтили память жертв коронавируса

В Китае почтили память жертв коронавируса

Киев  •  УНН

 • 14661 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Китае в субботу, 4 апреля, почтили память жертв коронавируса SARS-CoV-2. По всей стране были объявлены три минуты молчания. Кроме того, погибших почтили гулом сирен автомобилей и кораблей, передает УНН со ссылкой на DW.

Национальные флаги, в том числе на посольствах КНР по всему миру, были приспущены.

"Это память в честь мучеников и наших соотечественников, погибших в борьбе с эпидемией", - заявили в Государственном совете Китая.

В то же время было решено отказаться от больших поминальных мероприятий, например массового посещения могил погибших. Это было сделано, чтобы предотвратить новые вспышки SARS-CoV-2. По данным Worldometers, в Китае из-за коронавируса умерли более 3,3 тыс. человек.

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People in Wuhan stopped for a moment of silence with tears to mourn the #COVID19 victims on Saturday, China's National Mourning Day. pic.twitter.com/ykbPwqBCTP

— Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020

Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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