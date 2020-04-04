В Китае почтили память жертв коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Китае в субботу, 4 апреля, почтили память жертв коронавируса SARS-CoV-2. По всей стране были объявлены три минуты молчания. Кроме того, погибших почтили гулом сирен автомобилей и кораблей, передает УНН со ссылкой на DW.
Национальные флаги, в том числе на посольствах КНР по всему миру, были приспущены.
"Это память в честь мучеников и наших соотечественников, погибших в борьбе с эпидемией", - заявили в Государственном совете Китая.
В то же время было решено отказаться от больших поминальных мероприятий, например массового посещения могил погибших. Это было сделано, чтобы предотвратить новые вспышки SARS-CoV-2. По данным Worldometers, в Китае из-за коронавируса умерли более 3,3 тыс. человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире уже почти 1,1 млн инфицированных коронавирусом
People in Wuhan stopped for a moment of silence with tears to mourn the #COVID19 victims on Saturday, China's National Mourning Day. pic.twitter.com/ykbPwqBCTP— Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020
Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.