В Китае почтили память жертв коронавируса

Национальные флаги, в том числе на посольствах КНР по всему миру, были приспущены.

"Это память в честь мучеников и наших соотечественников, погибших в борьбе с эпидемией", - заявили в Государственном совете Китая.

В то же время было решено отказаться от больших поминальных мероприятий, например массового посещения могил погибших. Это было сделано, чтобы предотвратить новые вспышки SARS-CoV-2. По данным Worldometers, в Китае из-за коронавируса умерли более 3,3 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В мире уже почти 1,1 млн инфицированных коронавирусом

People in Wuhan stopped for a moment of silence with tears to mourn the #COVID19 victims on Saturday, China's National Mourning Day. pic.twitter.com/ykbPwqBCTP

— Global Times (@globaltimesnews) April 4, 2020

Напомним, по состоянию на вечер 3 апреля в Украине подтверждены 1072 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.