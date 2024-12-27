Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсуждали за закрытыми дверями

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

В мероприятии приняли участие владельцы и руководители крупнейших украинских компаний, работающих в области фармацевтики, логистики, агропромышленности, энергетики, телекоммуникаций, в сфере услуг, финансовом и банковском направлениях, а также предприятий ОПК.

Глава государства поблагодарил присутствующих за то, что они сохранили предприятия и продолжают работать в Украине.

Безусловно, для нас сохранение рабочих мест - это не просто абстрактные вещи. Это дает возможность выстоять в этой войне. И опять-таки, это не ради красноречия, а потому, что понимаю: только мотивированные люди могут получить мир в Украине