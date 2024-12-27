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Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсуждали за закрытыми дверями

Зеленский встретился с представителями украинского бизнеса: что обсуждали за закрытыми дверями

Киев  •  УНН

 • 7802 просмотра

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Президент провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Обсудили расширение платформы "Сделано в Украине" на сектор безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.

Детали

В мероприятии приняли участие владельцы и руководители крупнейших украинских компаний, работающих в области фармацевтики, логистики, агропромышленности, энергетики, телекоммуникаций, в сфере услуг, финансовом и банковском направлениях, а также предприятий ОПК.

Глава государства поблагодарил присутствующих за то, что они сохранили предприятия и продолжают работать в Украине.

Безусловно, для нас сохранение рабочих мест - это не просто абстрактные вещи. Это дает возможность выстоять в этой войне. И опять-таки, это не ради красноречия, а потому, что понимаю: только мотивированные люди могут получить мир в Украине

- подчеркнул Президент Украины.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что государство делает все возможное для усиления ПВО и приближения справедливого и длительного мира для Украины.

Во время встречи обсудили ряд конкретных вопросов, касающихся различных направлений. В частности, речь шла о продолжении работы экономической платформы "Сделано в Украине". Предприниматели отметили эффект от реализации этой инициативы и предложили расширить ее на сектор безопасности и обороны.

По словам Главы государства, поднятые вопросы и озвученные предложения будут проработаны соответствующими государственными ведомствами.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по возвращению украинцев, которые выехали за границу из-за войны. Обсудили решения, необходимые для создания экономических и социальных стимулов для граждан работать в Украине. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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