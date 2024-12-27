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Словакия намекает на ответные меры из-за отказа Украины транзитировать газ - СМИ

Словакия намекает на ответные меры из-за отказа Украины транзитировать газ - СМИ

Киев  •  УНН

 • 4116 просмотра

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Премьер Словакии Фицо шокирован отказом Зеленского разрешить транзит российского газа через Украину. Словакия рассматривает возможные ответные меры, включая пересмотр поставок помощи Украине.

Словакия может рассмотреть ответные меры против Украины, если она не разрешит транзит газа из россии в Европу, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что был ошеломлен отказом Президента Украины Владимира Зеленского разрешить потоки после выступления двух лидеров на саммите в Брюсселе. Зеленский заявил, что Украина не будет транзитировать газ российского происхождения, если у него не будет гарантий, что кремль не получит финансовой выгоды, пока продолжается война.

Это оставляет импортерам, таким как Словакия, мало вариантов сохранить маршрут открытым. Страна предложила несколько альтернатив, таких как смена владельца газа до того, как он попадет на территорию Украины, но Зеленский отверг эти идеи как "игры", сказал Фицо журналистам поздно вечером в четверг.

Хотя Европа в целом вряд ли понесет значительный ущерб, если потоки россии через Украину прекратятся после конца этого года, Словакия входит в число немногих стран, которые все еще зависят от этого импорта, и страна предупреждает о возможном финансовом ущербе.

Фицо усомнился в том, имеет ли Украина "право наносить ущерб экономическим и национальным интересам отдельного государства-члена ЕС" в этих обстоятельствах. Если Киев не разрешит транзит газа, он рассмотрит во время Рождества, следует ли принимать ответные меры против Украины, сказал он.

Словакия в настоящее время отправляет в Украину электроэнергию, гуманитарную помощь и частные поставки оружия, включая боеприпасы. Правительство под руководством Фицо отказалось отправлять военную помощь из собственных резервов, а также отказалось поддержать членство Украины в НАТО. Оно также пытается поддерживать дружеские отношения с москвой и критикует участие США и большинства стран Европейского союза в войне посредством военной поддержки Украины.

Премьер-министр Словакии заявил, что хочет продолжить переговоры с Европейской комиссией в течение следующих трех-четырех дней в попытке найти "аргументы относительно Украины". Он также сказал, что его обсуждения с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем были более конструктивными, и он был удивлен "прямыми" словами Зеленского.

Между тем Зеленский в четверг заявил, что он в курсе финансовых проблем Словакии, но добавил, что "немного стыдно говорить о деньгах, потому что мы теряем людей".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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