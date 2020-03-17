Держдепартамент засудив Китай за спробу перекласти провину за коронавірус на США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео в телефонній розмові з високопоставленим китайським дипломатом висловив “рішучі заперечення” з приводу спроб Китаю перекласти провину за поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на Сполучені Штати. Про це повідомили у Держдепартаменті Сполучених Штатів, передає УНН із посиланням Голос Америки.
Розмовляючи в понеділок з директором Канцелярії із закордонних справ Комуністичної партії Китаю Яном Цзечи, Помпео зазначив, що “зараз не час поширювати дезінформацію і безглузді чутки”, повідомляється в заяві офіційного представника Держдепартаменту Морган Ортагус.
В п’ятницю США викликали посла Китаю для того, щоб висловити протест відносно коментарів Пекіну щодо того, що, можливо, коронавірус в Ухань принесли американські військові.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що спалах коронавіруса в США закінчиться в липні-серпні.
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