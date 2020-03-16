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У США починаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу

У США починаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Клінічні випробування вакцини проти коронавірусу SARS-Cov-2 почнуться в США, в дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в місті Сіетл. Перший учасник випробувань отримає експериментальну дозу в понеділок, 16 березня, повідомляє Associated Press, передає УНН.

Всього у випробуваннях візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років. Вони будуть отримувати різні дози вакцини, розробленої біотехнологічною компанією Moderna, що базується у штаті Массачусетс, а також Національними інститутами охорони здоров’я США (NIH).

Також було проанонсовано можливий початок в квітні клінічних випробувань антикоронавірусної вакцини, розробленої американською компанією Inovio Pharmaceuticals, в Університеті Пенсільванії і випробувальному центрі в Канзас-сіті. У випробуваннях візьмуть участь кілька десятків добровольців.

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Видання DW зазначає, що 15 березня, повідомлялося, що між США і Німеччиною виникла суперечка через розташовану в місті Тюбінген німецьку біотехнологічну фірму CureVac, що виконує роботи над створенням вакцини проти коронавіруса. За даними видання Welt am Sonntag, Дональд Трамп спробував залучити німецьких учених продовжити роботу в Америці, пообіцяв співробітникам CureVac великі фінансові кошти та запропонував надати розроблену вакцину ексклюзивно для США.

За словами представника міністра охорони здоров’я ФРН, “уряд дуже зацікавлений в тому, щоб вакцина і ліки проти нового коронавіруса розроблялися б також і в Німеччині, і в Європі”. У зв’язку з цим уряд перебуває “в інтенсивному контакті” з фірмою CureVac.

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Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

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