В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press, передает УНН.
Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальный институт здравоохранения США (NIH).
Также было проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.
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Издание DW отмечает, что 15 марта, сообщалось, что между США и Германией возник спор с расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирме CureVac, выполняющего работы над созданием вакцины против коронавируса. По данным издания Welt am Sonntag, Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке, пообещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства и предложил предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.
По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac.
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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь - легочную пневмонию CoVID-19 - была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.
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