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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104340 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107037 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108980 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117081 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101747 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105985 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131683 просмотра

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В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

В США начинаются клинические испытания вакцины против коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17644 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Клинические испытания вакцины против коронавируса SARS-Cov-2 начнутся в США, в исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в городе Сиэтл. Первый участник испытаний получит экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает Associated Press, передает УНН.

Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать различные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующаяся в штате Массачусетс, а также Национальный институт здравоохранения США (NIH).

Также было проанонсировано возможное начало в апреле клинических испытаний антикоронавирусной вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

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Издание DW отмечает, что 15 марта, сообщалось, что между США и Германией возник спор с расположенной в городе Тюбинген немецкой биотехнологической фирме CureVac, выполняющего работы над созданием вакцины против коронавируса. По данным издания Welt am Sonntag, Дональд Трамп попытался привлечь немецких ученых продолжить работу в Америке, пообещал сотрудникам CureVac большие финансовые средства и предложил предоставить разработанную вакцину эксклюзивно для США.

По словам представителя министра здравоохранения ФРГ, "правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцина и лекарства против нового коронавируса разрабатывались бы также и в Германии, и в Европе". В связи с этим правительство находится "в интенсивном контакте" с фирмой CureVac.

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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь - легочную пневмонию CoVID-19 - была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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