Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь на 1,6 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Китай предоставит Украине дополнительно 10 млн юаней гуманитарной помощи, что эквивалентно примерно 1,6 млн долларам США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет УНН со ссылкой на CGTN.
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"Китай уделяет пристальное внимание жертвам среди гражданского населения в российско-украинском конфликте", — сказал Ван, отметив, что главным приоритетом для международного сообщества сейчас является преодоление возможного крупномасштабного гуманитарного кризиса.
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Представитель МИДа добавил, что Китай выдвинул инициативу из шести пунктов по облегчению гуманитарной ситуации в Украине и предпринял конкретные действия, включая предоставление гуманитарной помощи.
"Китай будет и впредь играть конструктивную роль в облегчении ситуации в Украине и готов приложить собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса", - сказал Ван.
Напомним
Как писал УНН, Киев разделяет позицию Пекина о необходимости найти политическое решение войны россии против Украины и призывает Китай сыграть важную роль в этих усилиях.