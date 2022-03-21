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Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь на 1,6 млн долларов

Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь на 1,6 млн долларов

Киев • УНН

 • 95932 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Китай предоставит Украине дополнительно 10 млн юаней гуманитарной помощи, что эквивалентно примерно 1,6 млн долларам США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, пишет УНН со ссылкой на CGTN.

Цитата

"Китай уделяет пристальное внимание жертвам среди гражданского населения в российско-украинском конфликте", — сказал Ван, отметив, что главным приоритетом для международного сообщества сейчас является преодоление возможного крупномасштабного гуманитарного кризиса.

Детали

Представитель МИДа добавил, что Китай выдвинул инициативу из шести пунктов по облегчению гуманитарной ситуации в Украине и предпринял конкретные действия, включая предоставление гуманитарной помощи.

"Китай будет и впредь играть конструктивную роль в облегчении ситуации в Украине и готов приложить собственные усилия для преодоления гуманитарного кризиса", - сказал Ван.

Напомним

Как писал УНН, Киев разделяет позицию Пекина о необходимости найти политическое решение войны россии против Украины и призывает Китай сыграть важную роль в этих усилиях.

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