Китай надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу на 1,6 млн доларів

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"Китай приділяє пильну увагу жертвам серед цивільного населення в російсько-українському конфлікті", - сказав Ван, зазначивши, що головним пріоритетом для міжнародного співтовариства зараз є подолання можливої великомасштабної гуманітарної кризи.

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Представник МЗС додав, що Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо полегшення гуманітарної ситуації в Україні і зробив конкретні дії, включаючи надання гуманітарної допомоги.

"Китай буде і надалі відігравати конструктивну роль у полегшенні ситуації в Україні і готовий докласти власних зусиль для подолання гуманітарної кризи", - сказав Ван.

Нагадаємо

Як писав УНН, Київ поділяє позицію Пекіна про необхідність знайти політичне рішення війни Росії проти України і закликає Китай зіграти важливу роль у цих зусиллях.