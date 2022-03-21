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Китай надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу на 1,6 млн доларів

Китай надасть Україні додаткову гуманітарну допомогу на 1,6 млн доларів

Київ • УНН

 • 95938 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Китай надасть Україні додатково 10 млн юанів гуманітарної допомоги, що еквівалентно приблизно 1,6 млн доларам США. Про це заявив у понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, пише УНН з посиланням на CGTN.

Цитата

"Китай приділяє пильну увагу жертвам серед цивільного населення в російсько-українському конфлікті", - сказав Ван, зазначивши, що головним пріоритетом для міжнародного співтовариства зараз є подолання можливої великомасштабної гуманітарної кризи.

Деталі

Представник МЗС додав, що Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо полегшення гуманітарної ситуації в Україні і зробив конкретні дії, включаючи надання гуманітарної допомоги.

"Китай буде і надалі відігравати конструктивну роль у полегшенні ситуації в Україні і готовий докласти власних зусиль для подолання гуманітарної кризи", - сказав Ван.

Нагадаємо

Як писав УНН, Київ поділяє позицію Пекіна про необхідність знайти політичне рішення війни Росії проти України і закликає Китай зіграти важливу роль у цих зусиллях.

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