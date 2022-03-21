Украина призвала Пекин сыграть важную роль в решении конфликта с рф

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"Десятилетиями украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости найти политическое решение войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", - написал Кулеба.

Ранее

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.

По данным китайского МИД, стороны договорились продолжать диалог. Кроме того, Си заявил, что международный конфликт "ни в чьих интересах".