Украина призвала Пекин сыграть важную роль в решении конфликта с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Киев разделяет позицию Пекина о необходимости найти политическое решение войны россии против Украины и призывает Китай сыграть важную роль в этих усилиях. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter, пишет УНН.
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"Десятилетиями украинско-китайские отношения основывались на взаимном уважении, понимании и выгоде. Мы разделяем позицию Пекина в отношении необходимости найти политическое решение войны против Украины и призываем Китай как глобальную державу сыграть важную роль в этих усилиях", - написал Кулеба.
Ранее
На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.
По данным китайского МИД, стороны договорились продолжать диалог. Кроме того, Си заявил, что международный конфликт "ни в чьих интересах".