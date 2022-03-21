Україна закликала Пекін відіграти важливу роль у вирішенні конфлікту з рф

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"Десятиліттями українсько-китайські відносини ґрунтувалися на взаємній повазі, розумінні та вигоді. Ми поділяємо позицію Пекіна щодо необхідності знайти політичне рішення війни проти України та закликаємо Китай як глобальну державу відіграти важливу роль у цих зусиллях", - написав Кулеба.

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Минулого тижня відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Дзінпіна.

За даними китайського МЗС, за підсумками сторони домовилися продовжувати діалог. Крім того, Сі заявив, що міжнародний конфлікт "ні в чиїх інтересах".