Китайские ограничения на редкоземельные металлы угрожают промышленности Евросоюза
Киев • УНН
Европейский Союз столкнулся с риском серьезного кризиса поставок критически важных материалов. Китай ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные магниты и сырье для их производства.
Европейский Союз столкнулся с риском серьезного кризиса в сфере поставок критически важных материалов после того, как Китай ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные магниты и сырье для их производства. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.
Детали
Отмечается, что решение Пекина, принятое в начале октября, усилило торговую напряженность с США и создало угрозу для европейской промышленности, которая почти полностью зависит от китайского импорта таких материалов.
Кризис в сфере поставок критически важного сырья – это уже не отдаленный риск. Он уже на нашем пороге
Она призвала к "быстрым и решительным действиям", чтобы гарантировать стабильные поставки стратегического сырья как внутри Европы, так и от надежных партнеров.
Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что ЕС не заинтересован в эскалации напряженности, но подчеркнул необходимость быстрого разрешения ситуации.
Однако эта ситуация бросает тень на наши отношения. Поэтому быстрое разрешение крайне необходимо
По словам Шефчовича, Китай и ЕС "усилят контакты на всех уровнях" для обсуждения ограничений. Министр торговли КНР Ван Вэньтао в ближайшие дни должен прибыть в Брюссель для консультаций.
"Европейский Союз также проводит переговоры со странами "Большой семерки" относительно согласованной реакции на кризис накануне министерской встречи, которая состоится 30–31 октября в Канаде", - говорится в сообщении.
Напомним
Китай запретил экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и их переработкой без разрешения.
Противодействие давлению Китая и РФ: первый в Европе завод по производству магнитов из редкоземельных металлов заработал в Эстонии14.10.25, 12:11 • 2624 просмотра