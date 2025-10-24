Китайские ограничения на редкоземельные металлы угрожают промышленности Евросоюза

$41.760.01
23 октября, 20:21 • 8938 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 22068 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 23486 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 25436 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 35735 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 28551 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 48829 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 42592 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37447 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 13248 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
Популярные новости
В Украину вернули тела погибших воинов: Генштаб рассказал о деталях масштабной репатриацииPhoto23 октября, 18:31 • 7484 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo23 октября, 18:44 • 3302 просмотра
Россия инсценирует теракты на оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину – Центр нацсопротивления23 октября, 18:56 • 2728 просмотра
"Подарок путину": чешские активисты закрыли сбор на баллистическую ракету "Фламинго" за двое суток23 октября, 19:02 • 5990 просмотра
Президент Франции написал сообщение на украинском языке после встречи с Зеленским23 октября, 20:36 • 3884 просмотра
публикации
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 28910 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 48828 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 42590 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 37446 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 43960 просмотра
УНН Lite
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 17471 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 22039 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 32378 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 40714 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 60169 просмотра
Китайские ограничения на редкоземельные металлы угрожают промышленности Евросоюза

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Европейский Союз столкнулся с риском серьезного кризиса поставок критически важных материалов. Китай ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные магниты и сырье для их производства.

Китайские ограничения на редкоземельные металлы угрожают промышленности Евросоюза

Европейский Союз столкнулся с риском серьезного кризиса в сфере поставок критически важных материалов после того, как Китай ввел новые экспортные ограничения на редкоземельные магниты и сырье для их производства. Об этом информирует издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение Пекина, принятое в начале октября, усилило торговую напряженность с США и создало угрозу для европейской промышленности, которая почти полностью зависит от китайского импорта таких материалов.

Кризис в сфере поставок критически важного сырья – это уже не отдаленный риск. Он уже на нашем пороге

- заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента накануне саммита ЕС.

Она призвала к "быстрым и решительным действиям", чтобы гарантировать стабильные поставки стратегического сырья как внутри Европы, так и от надежных партнеров.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович сообщил, что ЕС не заинтересован в эскалации напряженности, но подчеркнул необходимость быстрого разрешения ситуации.

Однако эта ситуация бросает тень на наши отношения. Поэтому быстрое разрешение крайне необходимо

- подчеркнул он.

По словам Шефчовича, Китай и ЕС "усилят контакты на всех уровнях" для обсуждения ограничений. Министр торговли КНР Ван Вэньтао в ближайшие дни должен прибыть в Брюссель для консультаций.

"Европейский Союз также проводит переговоры со странами "Большой семерки" относительно согласованной реакции на кризис накануне министерской встречи, которая состоится 30–31 октября в Канаде", - говорится в сообщении.

Напомним

Китай запретил экспорт технологий, связанных с добычей редкоземельных металлов, производством магнитов и их переработкой без разрешения.

Противодействие давлению Китая и РФ: первый в Европе завод по производству магнитов из редкоземельных металлов заработал в Эстонии14.10.25, 12:11 • 2624 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Ван Вэнтяо
Европейский Союз
Брюссель
Китай
Соединённые Штаты