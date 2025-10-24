Китайські обмеження на рідкоземельні метали загрожують промисловості Євросоюзу
Європейський Союз зіткнувся з ризиком серйозної кризи у сфері постачання критично важливих матеріалів після того, як Китай запровадив нові експортні обмеження на рідкоземельні магніти та сировину для їх виробництва. Про це інформує видання Politico, передає УНН.
Зазначається, що рішення Пекіна, ухвалене на початку жовтня, посилило торговельну напругу зі США та створило загрозу для європейської промисловості, яка майже повністю залежить від китайського імпорту таких матеріалів.
Криза у сфері постачання критично важливої сировини - це вже не віддалений ризик. Вона вже на нашому порозі
Вона закликала до "швидких і рішучих дій", щоб гарантувати стабільні поставки стратегічної сировини як усередині Європи, так і від надійних партнерів.
Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович повідомив, що ЄС не зацікавлений в ескалації напруженості, але наголосив на необхідності швидкого вирішення ситуації.
Однак ця ситуація кидає тінь на наші відносини. Тому швидке вирішення є вкрай необхідним
За словами Шефчовича, Китай і ЄС "посилять контакти на всіх рівнях" для обговорення обмежень. Міністр торгівлі КНР Ван Веньтао найближчими днями має прибути до Брюсселя для консультацій.
"Європейський Союз також проводить переговори з країнами "Великої сімки" щодо узгодженої реакції на кризу напередодні міністерської зустрічі, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді", - йдеться у дописі.
Китай заборонив експорт технологій, пов'язаних із видобутком рідкоземельних металів, виробництвом магнітів та їх переробкою без дозволу.
