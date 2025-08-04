Китайская компания Baidu запустит сеть роботакси в Британии и Германии в 2026 году

Китайский интернет-гигант Baidu планирует запустить свое роботакси в приложении для райдшеринга Lyft в Германии и Великобритании в 2026 году. Это может быть сделано при условии получения одобрения регулирующих органов, сообщили обе компании, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

В прошлом месяце Baidu объявила об аналогичной сделке с Uber в Азии и на Ближнем Востоке, стремясь занять поул-позицию в конкурентной сфере автономного вождения как дома, так и за рубежом.

Lyft и Baidu заявили в понедельник, что «в последующие годы» парк беспилотных автомобилей Apollo Go будет расширен до тысяч транспортных средств по всей Европе. Они не уточнили, в каких еще странах будут развернуты автомобили, и неясно, сколько времени может потребоваться для получения регуляторного одобрения для первоначального развертывания.

Беспилотные такси уже есть на некоторых дорогах с ограниченной пропускной способностью в Соединенных Штатах и Китае, в частности в центральном городе Ухань, где парк из более чем 500 автомобилей можно остановить с помощью приложения в определенных местах.

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Их охват расширяется, и финансовый район Шанхая Пудун недавно объявил о выпуске серии разрешений для нескольких компаний на эксплуатацию роботакси.

Китайские технологические компании и автопроизводители в последние годы вложили миллиарды долларов в технологии автономного вождения, а интеллектуальное вождение стало новым полем битвы на жестком внутреннем автомобильном рынке страны.

Baidu не единственная среди китайских компаний, которая стремится расширить свое присутствие за рубежом. Ее конкурент WeRide, который также активно работает в регионе Персидского залива, в январе объявил, что его выбрали для руководства небольшим пилотным проектом в Швейцарии.

Pony.AI, еще одна китайская компания, заявила в мае, что подписала соглашение о запуске своих беспилотных такси на Uber на «ключевом рынке Ближнего Востока позднее в этом году».

Компания Lyft из Сан-Франциско в апреле заявила, что согласилась купить немецкое приложение для такси Freenow, тем самым закрепив свое присутствие на европейском рынке.

По словам группы, это приобретение стало «наиболее значительным расширением Lyft за пределами Северной Америки».

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