Китайська компанія Baidu запустить мережу роботаксі у Британії і Німеччині в 2026 році

$41.760.05
47.640.10
ukenru
12:41 • 8064 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
12:06 • 17353 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
11:14 • 44297 перегляди
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України
Ексклюзив
10:06 • 34870 перегляди
росіяни почали додавати у "шахеди" легкозаймисту суміш, щоб викликати більше пожеж - експерт
4 серпня, 07:56 • 46041 перегляди
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв
Ексклюзив
4 серпня, 07:35 • 56502 перегляди
Ендокринологиня розкрила переваги та ризики датчиків моніторингу глюкози
Ексклюзив
4 серпня, 07:19 • 59258 перегляди
У Житомирі 17-річну дівчину підозрюють у жорстокому вбивстві свого хлопця
4 серпня, 01:37 • 57419 перегляди
Трамп назвав ймовірну дату візиту свого спецпредставника Віткоффа до росії
3 серпня, 10:28 • 77695 перегляди
"Є домовленість про обмін 1200 полонених": Зеленський обговорив із Умєровим та Єрмаком підготовку нової зустрічі в Стамбулі
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 297356 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2.9м/с
38%
749мм
Популярнi новини
Нічна атака рф дронами на Київщину зачепила один з районів: показали наслідкиPhoto4 серпня, 05:54 • 75829 перегляди
Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкційVideo4 серпня, 06:13 • 14354 перегляди
Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg4 серпня, 06:35 • 47162 перегляди
Хмельниччина зазнала ворожої атаки, попередньо без жертв - ОВА4 серпня, 06:42 • 73124 перегляди
Хмельниччина зазнала атак рф уночі, вранці та вдень: є пошкодження, без жертв09:24 • 44278 перегляди
Публікації
Ключі від повітряної оборони – у руках кремля? Як рішення Державіаслужби впливає на боєготовність України11:14 • 44251 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto3 серпня, 07:54 • 208908 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 297331 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 483742 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 291054 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Джастін Бібер
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Львів
Реклама
УНН Lite
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto13:38 • 2972 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto09:23 • 12181 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 331687 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 141666 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 174982 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
С-300
Bild
Мі-8

Китайська компанія Baidu запустить мережу роботаксі у Британії і Німеччині в 2026 році

Київ • УНН

 • 218 перегляди

Китайський інтернет-гігант Baidu планує запустити свій сервіс роботаксі Apollo Go через додаток Lyft у Німеччині та Великій Британії у 2026 році. Це розширення відбудеться за умови схвалення регуляторних органів, а парк безпілотних автомобілів буде розширено до тисяч транспортних засобів по всій Європі.

Китайська компанія Baidu запустить мережу роботаксі у Британії і Німеччині в 2026 році

Китайський інтернет-гігант Baidu планує запустити своє роботаксі в додатку для райдшерингу Lyft у Німеччині та Великій Британії у 2026 році. Це може бути зроблено за умови отримання схвалення регуляторних органів, повідомили обидві компанії, пише УНН з посиланням на France24.

Деталі

Минулого місяця Baidu оголосила про аналогічну угоду з Uber в Азії та на Близькому Сході, прагнучи зайняти поул-позицію в конкурентній сфері автономного водіння як вдома, так і за кордоном.

Lyft та Baidu заявили в понеділок, що "в наступні роки" парк безпілотних автомобілів Apollo Go буде розширено до тисяч транспортних засобів по всій Європі. Вони не уточнили, в яких ще країнах будуть розгорнуті автомобілі, і незрозуміло, скільки часу може знадобитися для отримання регуляторного схвалення для початкового розгортання.

Безпілотні таксі вже є на деяких дорогах з обмеженою пропускною здатністю в Сполучених Штатах та Китаї, зокрема в центральному місті Ухань, де парк з понад 500 автомобілів можна зупинити за допомогою застосунку у визначених місцях.

Tesla здійснила першу в історії повністю автономну доставку автомобіля28.06.25, 05:30 • 4119 переглядiв

Їх охоплення розширюється, і фінансовий район Шанхаю Пудун нещодавно оголосив про випуск серії дозволів для кількох компаній на експлуатацію роботаксі.

Китайські технологічні компанії та автовиробники в останні роки вклали мільярди доларів у технології автономного водіння, а інтелектуальне водіння стало новим полем битви на жорсткому внутрішньому автомобільному ринку країни.

Baidu не єдина серед китайських компаній, яка прагне розширити свою присутність за кордоном.Її конкурент WeRide, який також активно працює в регіоні Перської затоки, в січні оголосив, що його обрали для керівництва невеликим пілотним проектом у Швейцарії.

Pony.AI, ще одна китайська компанія, заявила в травні, що підписала угоду про запуск своїх безпілотних таксі на Uber на "ключовому ринку Близького Сходу пізніше цього року".

Компанія Lyft із Сан-Франциско у квітні заявила, що погодилася купити німецький додаток для таксі Freenow, тим самим закріпивши свою присутність на європейському ринку.

За словами групи, це придбання стало "найбільш значним розширенням Lyft за межами Північної Америки".

У США зобов'язали Tesla виплатити 329 мільйонів доларів за смертельне ДТП з автопілотом04.08.25, 05:53 • 71002 перегляди

Павло Зінченко

Новини СвітуТехнології
Ухань
Велика Британія
Німеччина
Сполучені Штати Америки