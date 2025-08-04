Китайська компанія Baidu запустить мережу роботаксі у Британії і Німеччині в 2026 році

Китайський інтернет-гігант Baidu планує запустити своє роботаксі в додатку для райдшерингу Lyft у Німеччині та Великій Британії у 2026 році. Це може бути зроблено за умови отримання схвалення регуляторних органів, повідомили обидві компанії, пише УНН з посиланням на France24.

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Минулого місяця Baidu оголосила про аналогічну угоду з Uber в Азії та на Близькому Сході, прагнучи зайняти поул-позицію в конкурентній сфері автономного водіння як вдома, так і за кордоном.

Lyft та Baidu заявили в понеділок, що "в наступні роки" парк безпілотних автомобілів Apollo Go буде розширено до тисяч транспортних засобів по всій Європі. Вони не уточнили, в яких ще країнах будуть розгорнуті автомобілі, і незрозуміло, скільки часу може знадобитися для отримання регуляторного схвалення для початкового розгортання.

Безпілотні таксі вже є на деяких дорогах з обмеженою пропускною здатністю в Сполучених Штатах та Китаї, зокрема в центральному місті Ухань, де парк з понад 500 автомобілів можна зупинити за допомогою застосунку у визначених місцях.

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Їх охоплення розширюється, і фінансовий район Шанхаю Пудун нещодавно оголосив про випуск серії дозволів для кількох компаній на експлуатацію роботаксі.

Китайські технологічні компанії та автовиробники в останні роки вклали мільярди доларів у технології автономного водіння, а інтелектуальне водіння стало новим полем битви на жорсткому внутрішньому автомобільному ринку країни.

Baidu не єдина серед китайських компаній, яка прагне розширити свою присутність за кордоном.Її конкурент WeRide, який також активно працює в регіоні Перської затоки, в січні оголосив, що його обрали для керівництва невеликим пілотним проектом у Швейцарії.

Pony.AI, ще одна китайська компанія, заявила в травні, що підписала угоду про запуск своїх безпілотних таксі на Uber на "ключовому ринку Близького Сходу пізніше цього року".

Компанія Lyft із Сан-Франциско у квітні заявила, що погодилася купити німецький додаток для таксі Freenow, тим самим закріпивши свою присутність на європейському ринку.

За словами групи, це придбання стало "найбільш значним розширенням Lyft за межами Північної Америки".

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