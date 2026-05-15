Китай будет покупать нефть США, чтобы удовлетворить свой "ненасытный аппетит" - Трамп

$43.970.0051.500.14
ukenru
Эксклюзив
06:33 • 1564 просмотра
Почему возникает зависимость от назальных спреев и возможно ли от нее избавиться
14 мая, 21:19 • 14754 просмотра
Украинская певица LELÉKA с песней Ridnym стала финалисткой Евровидения-2026PhotoVideo
14 мая, 19:14 • 39517 просмотра
Украинцы получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости: кто и сколько
14 мая, 13:14 • 45451 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
14 мая, 13:07 • 90472 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
14 мая, 12:22 • 48183 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
14 мая, 12:12 • 64964 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
14 мая, 12:02 • 38099 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
14 мая, 10:46 • 24485 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
14 мая, 09:24 • 28923 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
67%
741мм
Популярные новости
Число погибших в результате ночной атаки на Киев возросло до 21Video14 мая, 22:40 • 19933 просмотра
Мерц назвал истинную цель последних массированных ударов России по Украине15 мая, 01:02 • 17440 просмотра
ISW: Масштабный удар по Киеву доказал недобросовестность России как стороны переговоров02:02 • 13333 просмотра
Китай покупает у США 200 самолетов Boeing: акции компании упали03:15 • 11997 просмотра
российская рецессия обвалила экономику беларуси - разведка04:15 • 11502 просмотра
публикации
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки14 мая, 13:07 • 90473 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва14 мая, 12:12 • 64964 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда14 мая, 11:27 • 45612 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto14 мая, 08:53 • 57476 просмотра
Как быстро отстирать чернила с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 60991 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Одесская область
Вена
Реклама
УНН Lite
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 26165 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 51254 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 74736 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 78966 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 84762 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Х-101
Золото

Китай будет покупать нефть США, чтобы удовлетворить свой "ненасытный аппетит" - Трамп

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Дональд Трамп заявил о согласии Китая покупать американскую нефть и ограничить военную помощь Ирану. Лидеры также заключили новые торговые соглашения.

Китай будет покупать нефть США, чтобы удовлетворить свой "ненасытный аппетит" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился покупать американскую нефть, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Они согласились, что хотят покупать нефть у Соединенных Штатов, они собираются поехать в Техас, мы собираемся начать отправлять китайские корабли в Техас, Луизиану и на Аляску

– сказал Трамп в предварительно записанном интервью Fox News, которое состоялось после его встречи с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг.

Китай также согласился помочь в переговорах с Ираном и не поставлять военную технику Тегерану, сказал Трамп, добавив, что китайский лидер хотел бы видеть Ормузский пролив открытым и свободным от платы за проезд.

"У них ненасытный аппетит к энергии, а у нас неограниченно энергии", – сказал Трамп, отметив, что США добывают больше нефти и газа, чем Саудовская Аравия и россия вместе взятые: "Мы производим вдвое больше нефти и газа, чем они".

По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году США добывали 23,6 миллиона баррелей нефти и другого жидкого топлива в день, тогда как Саудовская Аравия добывала 11,21 миллиона баррелей в сутки, а россия – 10,53 миллиона баррелей в сутки.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, закупая около 90% экспорта нефти Ирана. Согласно данным, опубликованным правительством США, страна импортировала около 1,4 миллиона баррелей в сутки иранской нефти в 2025 году.

Тем временем экспорт нефти и нефтепродуктов США в Китай резко сократился второй год подряд, снизившись на 25% в годовом исчислении до 237,8 миллиона баррелей в прошлом году. В частности, экспорт нефти резко сократился на 95% с 2023 года до примерно 8,4 миллиона баррелей в 2025 году.

Китай заявил в пятницу, что во время встречи в четверг два лидера достигли "серии новых консенсусов", включая соглашение о построении "конструктивной, стратегической стабильности" в двусторонних отношениях на следующие три года и далее.

Что касается войны в Иране, Пекин призвал как можно скорее снова открыть судоходные пути, призывая враждующие государства работать над достижением "всеобъемлющего и длительного прекращения огня" и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Сосредотачиваясь на продаже нефти, сои и говядины Китаю, не принимая мер для ограничения поставок определенных высокотехнологичных товаров, США, похоже, "переходят в роль поставщика сырьевых товаров в Китай", сказал Раш Доши, старший научный сотрудник Council on Foreign Relations, добавив, что это может не отвечать долгосрочным интересам Вашингтона.

Несмотря на признаки прогресса в построении механизмов управления будущими отношениями, две страны неизбежно связаны обостренным соперничеством, которое ограничивает возможности их сотрудничества, сказал Доши. Формирование Пекином "новой позиции" для двусторонних связей также оставляет мало возможностей для Вашингтона оказывать сопротивление в экономических и технологических вопросах, добавил он.

Дополнение

Трамп и Си встретились в пятницу на чаепитии и рабочем обеде, чтобы завершить двухдневный саммит, который сопровождался торжественными мероприятиями и заключением деловых сделок. Пекин также четко предупредил, что тайваньский вопрос будет определяющим фактором, который может привести к упадку двусторонних связей.

После частной дискуссии, длившейся около 10 минут, два лидера прошлись по садам Чжуннаньхай, огороженного правительственного комплекса, где живут и работают высокопоставленные чиновники правящей Коммунистической партии.

Две стороны заключили "фантастические торговые соглашения", сказал Трамп.

После второго дня переговоров Трамп покинул Китай.

Трамп покинул Китай после "фантастических" торговых сделок с Си и согласия по Ирану15.05.26, 09:53 • 552 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Техника
Энергетика
Выборы в США
Пекин
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Иран