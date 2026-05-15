Китай будет покупать нефть США, чтобы удовлетворить свой "ненасытный аппетит" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился покупать американскую нефть, пишет УНН со ссылкой на CNBC.

Они согласились, что хотят покупать нефть у Соединенных Штатов, они собираются поехать в Техас, мы собираемся начать отправлять китайские корабли в Техас, Луизиану и на Аляску – сказал Трамп в предварительно записанном интервью Fox News, которое состоялось после его встречи с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине в четверг.

Китай также согласился помочь в переговорах с Ираном и не поставлять военную технику Тегерану, сказал Трамп, добавив, что китайский лидер хотел бы видеть Ормузский пролив открытым и свободным от платы за проезд.

"У них ненасытный аппетит к энергии, а у нас неограниченно энергии", – сказал Трамп, отметив, что США добывают больше нефти и газа, чем Саудовская Аравия и россия вместе взятые: "Мы производим вдвое больше нефти и газа, чем они".

По данным Управления энергетической информации США, в 2025 году США добывали 23,6 миллиона баррелей нефти и другого жидкого топлива в день, тогда как Саудовская Аравия добывала 11,21 миллиона баррелей в сутки, а россия – 10,53 миллиона баррелей в сутки.

Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, закупая около 90% экспорта нефти Ирана. Согласно данным, опубликованным правительством США, страна импортировала около 1,4 миллиона баррелей в сутки иранской нефти в 2025 году.

Тем временем экспорт нефти и нефтепродуктов США в Китай резко сократился второй год подряд, снизившись на 25% в годовом исчислении до 237,8 миллиона баррелей в прошлом году. В частности, экспорт нефти резко сократился на 95% с 2023 года до примерно 8,4 миллиона баррелей в 2025 году.

Китай заявил в пятницу, что во время встречи в четверг два лидера достигли "серии новых консенсусов", включая соглашение о построении "конструктивной, стратегической стабильности" в двусторонних отношениях на следующие три года и далее.

Что касается войны в Иране, Пекин призвал как можно скорее снова открыть судоходные пути, призывая враждующие государства работать над достижением "всеобъемлющего и длительного прекращения огня" и обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Сосредотачиваясь на продаже нефти, сои и говядины Китаю, не принимая мер для ограничения поставок определенных высокотехнологичных товаров, США, похоже, "переходят в роль поставщика сырьевых товаров в Китай", сказал Раш Доши, старший научный сотрудник Council on Foreign Relations, добавив, что это может не отвечать долгосрочным интересам Вашингтона.

Несмотря на признаки прогресса в построении механизмов управления будущими отношениями, две страны неизбежно связаны обостренным соперничеством, которое ограничивает возможности их сотрудничества, сказал Доши. Формирование Пекином "новой позиции" для двусторонних связей также оставляет мало возможностей для Вашингтона оказывать сопротивление в экономических и технологических вопросах, добавил он.

Дополнение

Трамп и Си встретились в пятницу на чаепитии и рабочем обеде, чтобы завершить двухдневный саммит, который сопровождался торжественными мероприятиями и заключением деловых сделок. Пекин также четко предупредил, что тайваньский вопрос будет определяющим фактором, который может привести к упадку двусторонних связей.

После частной дискуссии, длившейся около 10 минут, два лидера прошлись по садам Чжуннаньхай, огороженного правительственного комплекса, где живут и работают высокопоставленные чиновники правящей Коммунистической партии.

Две стороны заключили "фантастические торговые соглашения", сказал Трамп.

После второго дня переговоров Трамп покинул Китай.

