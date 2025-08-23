$41.220.16
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 19781 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 22857 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 17979 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 20414 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 21032 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 12796 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
22 августа, 11:30 • 21977 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
22 августа, 11:01 • 19890 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
22 августа, 09:34 • 13612 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
22 августа, 08:26 • 14557 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
Кислица: Путин не готов к содержательным переговорам

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что нет признаков готовности Путина к переговорам. Россия манипулирует США, тогда как Зеленский готов обсудить территориальные вопросы, начиная с линии соприкосновения.

Кислица: Путин не готов к содержательным переговорам

В настоящее время нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к содержательным переговорам о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия продолжает манипулировать Соединенными Штатами и лично президентом США Дональдом Трампом, что "начинает очень раздражать американцев".

Думаю, должно быть дополнительное давление – почти мгновенно, когда истечет срок, который имеет в виду Трамп, и тогда русские должны по-настоящему почувствовать боль от нежелания идти мирным путем

- сказал дипломат.

На вопрос о желании РФ получить больше украинских территорий, чем она уже оккупировала, Кислица ответил, что Президент Владимир Зеленский "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир".

"Но когда речь шла о территориальных вопросах, Президент Зеленский четко сказал, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая есть сейчас", - подчеркнул заместитель главы МИД.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.

ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23.08.25, 04:51 • 3084 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Политика
Владимир Путин
Министерство иностранных дел Украины
Сергей Кислыця
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина