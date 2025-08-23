Кислица: Путин не готов к содержательным переговорам
Киев • УНН
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что нет признаков готовности Путина к переговорам. Россия манипулирует США, тогда как Зеленский готов обсудить территориальные вопросы, начиная с линии соприкосновения.
В настоящее время нет никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов к содержательным переговорам о прекращении войны в Украине. Об этом в интервью NBC News заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Россия продолжает манипулировать Соединенными Штатами и лично президентом США Дональдом Трампом, что "начинает очень раздражать американцев".
Думаю, должно быть дополнительное давление – почти мгновенно, когда истечет срок, который имеет в виду Трамп, и тогда русские должны по-настоящему почувствовать боль от нежелания идти мирным путем
На вопрос о желании РФ получить больше украинских территорий, чем она уже оккупировала, Кислица ответил, что Президент Владимир Зеленский "руководствуется как действующим законодательством Украины, так и общественным мнением, а общественность категорически против обмена нашей земли на мир".
"Но когда речь шла о территориальных вопросах, Президент Зеленский четко сказал, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая есть сейчас", - подчеркнул заместитель главы МИД.
Напомним
Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать дипломатические встречи по прекращению войны. Он подчеркнул, что Украина открыта к продуктивным переговорам, и в случае отказа РФ от дипломатии необходимы мощные санкции.
