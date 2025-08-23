Кислиця: путін не готовий до змістовних переговорів
Київ • УНН
Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що немає ознак готовності путіна до переговорів. росія маніпулює США, тоді як Зеленський готовий обговорити територіальні питання, починаючи з лінії зіткнення.
Наразі немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін готовий до змістовних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це в інтерв’ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, росія продовжує маніпулювати Сполученими Штатами та особисто президентом США Дональдом Трампом, що "починає дуже дратувати американців".
Думаю, має бути додатковий тиск – майже миттєво, коли закінчиться термін, який має на увазі Трамп, і тоді росіяни повинні по-справжньому відчути біль від небажання йти мирним шляхом
На питання про бажання рф отримати більше українських територій, ніж вона вже окупувала, Кислиця відповів, що Президент Володимир Зеленський "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир".
"Але коли мова йшла про територіальні питання, Президент Зеленський чітко сказав, що готовий сісти й обговорити це з путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка є наразі", - підкреслив заступник глави МЗС.
Нагадаємо
Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.
