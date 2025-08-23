Кислиця: путін не готовий до змістовних переговорів

$41.220.16
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 19791 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 22868 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 17985 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 20422 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 21038 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 12796 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
22 серпня, 11:30 • 21980 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
22 серпня, 11:01 • 19890 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 09:34 • 13612 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
22 серпня, 08:26 • 14558 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
Публікації
Ексклюзиви
МЗС України застерегло мінськ від небезпечних провокацій та наближення до кордонів на тлі спільних з рф навчань22 серпня, 19:27
"Можна я заберу його собі?": Трамп спитав Інфантіно, чи може він забрати собі кубок Чемпіонату світу 22 серпня, 19:53
Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибуває в Україну: ЗМІ дізналися мету візиту22 серпня, 20:36
Буревій на Полтавщині: тисячі людей без світла, пошкоджені будинки23:14
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів01:21
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів22 серпня, 15:31
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні22 серпня, 14:39
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину22 серпня, 11:46
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18
Кислиця: путін не готовий до змістовних переговорів

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що немає ознак готовності путіна до переговорів. росія маніпулює США, тоді як Зеленський готовий обговорити територіальні питання, починаючи з лінії зіткнення.

Кислиця: путін не готовий до змістовних переговорів

Наразі немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін готовий до змістовних переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це в інтерв’ю NBC News заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, росія продовжує маніпулювати Сполученими Штатами та особисто президентом США Дональдом Трампом, що "починає дуже дратувати американців".

Думаю, має бути додатковий тиск – майже миттєво, коли закінчиться термін, який має на увазі Трамп, і тоді росіяни повинні по-справжньому відчути біль від небажання йти мирним шляхом

- сказав дипломат.

На питання про бажання рф отримати більше українських територій, ніж вона вже окупувала, Кислиця відповів, що Президент Володимир Зеленський "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир".

"Але коли мова йшла про територіальні питання, Президент Зеленський чітко сказав, що готовий сісти й обговорити це з путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка є наразі", - підкреслив заступник глави МЗС.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що росія намагається зірвати дипломатичні зустрічі щодо припинення війни. Він підкреслив, що Україна відкрита до продуктивних переговорів, і у разі відмови рф від дипломатії необхідні потужні санкції.

ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23.08.25, 04:51 • 3088 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Міністерство закордонних справ України
Сергій Кислиця
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна