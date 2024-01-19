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Кирилл Кернес сотрудничает с пророссийским политтехнологом Егоровым - источник

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 13:50  •  11691 просмотра

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Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, как сообщается, сотрудничает с пророссийским политтехнологом Владимиром Егоровым.

Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса, сотрудничает с политтехнологом Владимиром Егоровым, который известен своей пророссийской позицией. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

"Как мне известно, он (Кирилл Кернес - ред.) работает с Егоровым", - сказал собеседник, ознакомленный с ситуацией.

Владимир Егоров - уроженец города Симферополь, а, по информации СМИ, с 2013 года имеет российский паспорт. До начала полномасштабного вторжения, как рассказывали его бывшие подчиненные, он любил, когда его называли "Владимиром Владимировичем" по аналогии с российским диктатором.

Егоров типичный политтехнолог-чернопиарщик. Свою неспособность предложить клиенту что-то содержательное и креативное, он заменяет массированным черным пиаром в адрес оппонентов. 

По мнению бывших работодателей Егорова, его профессиональный максимум - безграмотное ведение профилей в соцсетях, а результатом сотрудничества с ним может стать разве что потеря времени и денег. Этого политтехнолога также связывают с рядом антиукраинских телеграм-каналов.

Именно этот политтехнолог вел предвыборную кампанию Михаила Добкина. Пик их сотрудничества пришелся именно на то время, когда кандидат в мэры Харькова делал сомнительные высказывания. Закончилось все тем, что Добкин проиграл на выборах городского головы в своем же родном городе.

Поэтому попытка российских сил поставить своего человека во главе Харькова перед началом полномасштабной войны провалилась. Вероятно, сейчас россия запустила новый политический проект и его исполнителем выбрали сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла. К нему даже "приставили" того же самого политтехнолога Владимира Егорова, как и к Добкину.

Хотя россия и не отказывается от планов захватить Харьков, как утверждают эксперты, у врага нет шансов. Поэтому рф прибегает к проверенному годами методу - пытается дестабилизировать ситуацию изнутри. По мнению экспертов, заявления Кирилла Кернеса о событиях трехлетней давности в Харькове могут быть ярким примером российской ИПСО.

О том, что Кирилл Кернес может быть российским инструментом для дестабилизации ситуации в Харькове свидетельствуют и его регулярные встречи с бывшими регионалами-беглецами Евгением Мураевым и сыном экс-премьера Николая Азарова Алексеем в Вене. 

Именно сына Геннадия Кернеса российские силы могли выбрать, в первую очередь, из-за его известной для харьковчан фамилии.

Однако эксперты считают, что у Кирилла Кернеса нет никакого политического будущего, ведь избиратели вряд ли простят ему отсутствие в стране во время войны.

Напомним

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны.

Также после исследования страниц в соцсетях Instagram и Facebook Кирилла Кернеса оказалось, что он ни разу с начала широкомасштабного вторжения не упомянул об обстрелах родного города и гибели харьковчан, хоть и называет себя "фанатом Харькова".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Кирило Кернес співпрацює з проросійським політтехнологом Єгоровим - джерело
Kyrylo Kernes cooperates with pro-Russian political strategist Yehorov - source
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