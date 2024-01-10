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Сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила можуть використовувати колишні регіонали-утікачі

Сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила можуть використовувати колишні регіонали-утікачі

Київ • УНН

 • 194456 перегляди

Кирило Кернес, син ексмера Харкова, може бути використаний проросійськими діячами Мураєвим та Азаровим-молодшим для отримання впливу в Україні.

Кирила Кернеса, сина колишнього харківського голови Геннадія Кернеса, можуть використовувати у своїх цілях колишні регіонали-утікачі, зокрема Євген Мураєв та син експрем'єра Миколи Азарова Олексій, передає УНН.

Олексій Азаров з сім'єю, як і проросійський політик Євген Мураєв, проживає у Відні. Саме там, як стало відомо, Мураєв регулярно зустрічається з Кирилом Кернесом, якому обіцяв посаду "гауляйтера Харкова", коли сам нібито стане ставлеником росії. Як стало відомо УНН з власних джерел, іноді ці зустрічі проходять і за участі Олексія Азарова. Їх неодноразово бачили разом.

Євген Мураєв здавна має тісні зв'язки з родиною Азарових. Зокрема, свого часу він вихвалявся тим, що після Революції Гідності нібито вивіз експрем’єра Миколу Азарова на власному авто за кордон. У цьому немає нічого дивного, адже коли Азаров був ще народним депутатом, Мураєв був його помічником.

До того ж родини Мураєвих та Азарових пов'язують стійкі бізнес-зв'язки. За інформацією ЗМІ, коли політична кар'єра Євгена Мураєва зміцніла, в однієї з його сімейних фірм з'явився новий співвласник – Костянтин Пивоваров, довірена особа Миколи Азарова. Після Революції Гідності Азаров саме на Пивоварова переписав свою австрійську компанію Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, будинок у Відні та вілли на Сардинії. Згодом, у рамках чергового переписання азарівських активів замість Пивоварова новим партнером Мураєва стає австрієць Пауль Торстен. Пізніше він зникає з фірм Мураєва, проте з'являється в росії на підприємстві "Русвата". Партнер цієї фірми – Олексій Азаров, який має долю у 57%.

Нагадаємо, що підозрюваний у держзраді експрем'єр Микола Азаров публічно підтримує російську агресію та неодноразово заявляв, що "владу в Україні захопили нацисти". За інформацією журналістів, його син Олексій Азаров щонайменше з 2017 року має російське громадянство і продовжує активно вести бізнес на території рф.

Зазначимо, серед цієї трійки – Євген Мураєв, Олексій Азаров та Кирило Кернес – лише останній може вільно в'їжджати в Україну. Тож, не виключено, що Мураєв та Азаров-молодший можуть домовлятися з Кирилом Кернесом, щоб він став "смотрящим" за їхнім бізнесом в Україні і використовують його зараз у своїх цілях.

Нагадаємо

Раніше політичний експерт Ігор Рейтерович у коментарі УНН наголошував, що росія не полишає намірів захопити Харків і повністю Харківську область, хоч і на сьогодні вони не мають на це достатніх ресурсів. Проте, кремль вже проводить інформаційні атаки для дестабілізації ситуації у місті. Зокрема, для розхитування ситуації у Харкові країна-агресор може використовувати людей, які знаходяться за кордоном, але не в рф.

За його словами, для прикладу, росія може використовувати громадських активістів, які виїхали за кордон і критикують звідти місцеві влади в тому числі. На його думку, дуже схожа історія і з Кирилом Кернесом, сином колишнього міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який лише через три роки з’явився в медіаполі.

Також політичний аналітик Олександр Кочетков розповідав, що заяви Кирила Кернеса можуть бути яскравим прикладом російської ІПСО.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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