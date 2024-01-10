Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
Киев • УНН
Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова, может быть использован пророссийскими деятелями Мураевым и Азаровым-младшим для получения влияния в Украине.
Кирилла Кернеса, сына бывшего харьковского головы Геннадия Кернеса, могут использовать в своих целях бывшие регионалы-беглецы, в частности Евгений Мураев и сын экс-премьера Николая Азарова Алексей, передает УНН.
Алексей Азаров с семьей, как и пророссийский политик Евгений Мураев, проживает в Вене. Именно там, как стало известно, Мураев регулярно встречается с Кириллом Кернесом, которому обещал должность "гауляйтера Харькова", когда сам якобы станет ставленником россии. Как стало известно УНН из собственных источников, иногда эти встречи проходят и при участии Алексея Азарова. Их неоднократно видели вместе.
Евгений Мураев издавна имеет тесные связи с семьей Азаровых. В частности, в свое время он хвастался тем, что после Революции Достоинства якобы вывез экс-премьера Николая Азарова на собственном авто за границу. В этом нет ничего удивительного, ведь когда Азаров был еще народным депутатом, Мураев был его помощником.
К тому же семьи Мураевых и Азаровых связывают устойчивые бизнес-связи. По информации СМИ, когда политическая карьера Евгения Мураева окрепла, у одной из его семейных фирм появился новый совладелец - Константин Пивоваров, доверенное лицо Николая Азарова. После Революции Достоинства Азаров именно на Пивоварова переписал свою австрийскую компанию Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, дом в Вене и виллы на Сардинии. Впоследствии, в рамках очередного переписывания азаровских активов вместо Пивоварова новым партнером Мураева становится австриец Пауль Торстен. Позже он исчезает из фирм Мураева, однако появляется в россии на предприятии "Русвата". Партнер этой фирмы - Алексей Азаров, который имеет долю в 57%.
Напомним, что подозреваемый в госизмене экс-премьер Николай Азаров публично поддерживает российскую агрессию и неоднократно заявлял, что "власть в Украине захватили нацисты". По информации журналистов, его сын Алексей Азаров по меньшей мере с 2017 года имеет российское гражданство и продолжает активно вести бизнес на территории рф.
Отметим, среди этой тройки - Евгений Мураев, Алексей Азаров и Кирилл Кернес - только последний может свободно въезжать в Украину. Поэтому, не исключено, что Мураев и Азаров-младший могут договариваться с Кириллом Кернесом, чтобы он стал "смотрящим" за их бизнесом в Украине и используют его сейчас в своих целях.
Напомним
Ранее политический эксперт Игорь Рейтерович в комментарии УНН отмечал, что россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область, хотя и сегодня они не имеют на это достаточных ресурсов. Однако, кремль уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находятся за рубежом, но не в рф.
По его словам, для примера, россия может использовать общественных активистов, которые выехали за границу и критикуют оттуда местные власти в том числе. По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который только через три года появился в медиаполе.
Также политический аналитик Александр Кочетков рассказывал, что заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером российской ИПСО.
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова, может быть использован пророссийскими деятелями Мураевым и Азаровым-младшим для получения влияния в Украине.
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