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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 14:22  •  51050 просмотра

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Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова, может быть использован пророссийскими деятелями Мураевым и Азаровым-младшим для получения влияния в Украине.

Кирилла Кернеса, сына бывшего харьковского головы Геннадия Кернеса, могут использовать в своих целях бывшие регионалы-беглецы, в частности Евгений Мураев и сын экс-премьера Николая Азарова Алексей, передает УНН.

Алексей Азаров с семьей, как и пророссийский политик Евгений Мураев, проживает в Вене. Именно там, как стало известно, Мураев регулярно встречается с Кириллом Кернесом, которому обещал должность "гауляйтера Харькова", когда сам якобы станет ставленником россии. Как стало известно УНН из собственных источников, иногда эти встречи проходят и при участии Алексея Азарова. Их неоднократно видели вместе.

Евгений Мураев издавна имеет тесные связи с семьей Азаровых. В частности, в свое время он хвастался тем, что после Революции Достоинства якобы вывез экс-премьера Николая Азарова на собственном авто за границу. В этом нет ничего удивительного, ведь когда Азаров был еще народным депутатом, Мураев был его помощником.

К тому же семьи Мураевых и Азаровых связывают устойчивые бизнес-связи. По информации СМИ, когда политическая карьера Евгения Мураева окрепла, у одной из его семейных фирм появился новый совладелец - Константин Пивоваров, доверенное лицо Николая Азарова. После Революции Достоинства Азаров именно на Пивоварова переписал свою австрийскую компанию Garda Handels- und Beteiligungs GmbH, дом в Вене и виллы на Сардинии. Впоследствии, в рамках очередного переписывания азаровских активов вместо Пивоварова новым партнером Мураева становится австриец Пауль Торстен. Позже он исчезает из фирм Мураева, однако появляется в россии на предприятии "Русвата". Партнер этой фирмы - Алексей Азаров, который имеет долю в 57%.

Напомним, что подозреваемый в госизмене экс-премьер Николай Азаров публично поддерживает российскую агрессию и неоднократно заявлял, что "власть в Украине захватили нацисты". По информации журналистов, его сын Алексей Азаров по меньшей мере с 2017 года имеет российское гражданство и продолжает активно вести бизнес на территории рф.

Отметим, среди этой тройки - Евгений Мураев, Алексей Азаров и Кирилл Кернес - только последний может свободно въезжать в Украину. Поэтому, не исключено, что Мураев и Азаров-младший могут договариваться с Кириллом Кернесом, чтобы он стал "смотрящим" за их бизнесом в Украине и используют его сейчас в своих целях.

Напомним

Ранее политический эксперт Игорь Рейтерович в комментарии УНН отмечал, что россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область, хотя и сегодня они не имеют на это достаточных ресурсов. Однако, кремль уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находятся за рубежом, но не в рф.

По его словам, для примера, россия может использовать общественных активистов, которые выехали за границу и критикуют оттуда местные власти в том числе. По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который только через три года появился в медиаполе.

Также политический аналитик Александр Кочетков рассказывал, что заявления Кирилла Кернеса могут быть ярким примером российской ИПСО.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила можуть використовувати колишні регіонали-утікачі
Former Kharkiv mayor Hennadiy Kernes' son Kyrylo may be used by fugitive former Party of Regions members
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Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Кирилл Кернес, сын экс-мэра Харькова, может быть использован пророссийскими деятелями Мураевым и Азаровым-младшим для получения влияния в Украине.

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