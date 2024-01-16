Син ексмера Харкова Геннадія Кернеса "наступив на політичні граблі" Михайла Добкіна

Методи, які використовували у передвиборчій компанії Михайла Добкіна, зараз простежуються у поведінці сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила – це гучні заяви і відсутність дій, передає УНН.

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Кирило Кернес майже з самого початку широкомасштабного вторгнення проживає за кордоном, де регулярно проводить зустрічі з колишніми регіоналами-утікачами Євгеном Мураєвим та сином колишнього прем’єра Миколи Азарова Олексієм. Не виключено, що вони можуть використовувати його для дестабілізації ситуації у Харкові.

росія, на тлі своїх військових невдач, вдається до перевіреного роками методу – розхитування і дестабілізації ситуації зсередини. Опитані УНН експерти наголошували, що заяви Кирила Кернеса про події трирічної давнини у Харкові можуть бути яскравим прикладом російської ІПСО.

Зараз поведінка Кирила Кернеса схожа на поведінку Михайла Добкіна у період виборів. Його передвиборчу кампанію вів Володимир Єгоров, який відомий завдяки своїй проросійський позиції. Пік цієї співпраці прийшовся на той час, коли Добкін ніс відверту антиукраїнську ахінею, що і не дивно, адже для його передвиборної кампанії були задіяні великі російські ресурси.

Також у поведінці Кирила Кернеса прослідковуються методи впливу на аудиторію, які любить використовувати росія. Адже син ексмера називає себе "фанатом Харкова" у своїх соцмережах, але за майже два роки широкомасштабної війни жодного разу не згадав про обстріли рідного міста й загибель харків’ян.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни, а тому втік з України.