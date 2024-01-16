Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса "наступил на политические грабли" Михаила Добкина

Методы, которые использовали в предвыборной компании Михаила Добкина, сейчас прослеживаются в поведении сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла - это громкие заявления и отсутствие действий, передает УНН.

Детали

Кирилл Кернес почти с самого начала широкомасштабного вторжения проживает за границей, где регулярно проводит встречи с бывшими регионалами-беглецами Евгением Мураевым и сыном бывшего премьера Николая Азарова Алексеем. Не исключено, что они могут использовать его для дестабилизации ситуации в Харькове.

россия, на фоне своих военных неудач, прибегает к проверенному годами методу - расшатывание и дестабилизации ситуации изнутри. Опрошенные УНН эксперты отмечали, что заявления Кирилла Кернеса о событиях трехлетней давности в Харькове могут быть ярким примером российской ИПСО.

Сейчас поведение Кирилла Кернеса похоже на поведение Михаила Добкина в период выборов. Его предвыборную кампанию вел Владимир Егоров, который известен благодаря своей пророссийский позиции. Пик этого сотрудничества пришелся на то время, когда Добкин нес откровенную антиукраинскую ахинею, что и не удивительно, ведь для его предвыборной кампании были задействованы большие российские ресурсы.

Также в поведении Кирилла Кернеса прослеживаются методы воздействия на аудиторию, которые любит использовать россия. Ведь сын экс-мэра называет себя "фанатом Харькова" в своих соцсетях, но за почти два года широкомасштабной войны ни разу не упомянул об обстрелах родного города и гибели харьковчан.

Напомним,

Ранее УНН подробно рассказывал, кто такой Кирилл Кернес и как его заявления подыгрывают кремлю. Кроме того, удивляет и его заявление, что он не рожден для войны, а потому сбежал из Украины.