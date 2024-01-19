Кирило Кернес співпрацює з проросійським політтехнологом Єгоровим - джерело

Кирило Кернес, син ексмера Харкова Геннадія Кернеса, співпрацює з політтехнологом Володимиром Єгоровим, який відомий своєю проросійською позицією. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

"Як мені відомо, він (Кирило Кернес - ред.) працює з Єгоровим", – сказав співрозмовник, ознайомлений з ситуацією.

Володимир Єгоров – уродженець міста Сімферополь, а, за інформацією ЗМІ, з 2013 року має російський паспорт. До початку повномасштабного вторгнення, як розповідали його колишні підлеглі, він любив, коли його називали "Владіміром Владіміровичем" за аналогією з російським диктатором.

Єгоров типовий політтехнолог-чорнопіарник. Свою нездатність запропонувати клієнту щось змістовне та креативне, він замінює масованим чорним піаром в адресу опонентів.

На думку колишніх роботодавців Єгорова, його професійний максимум – безграмотне ведення профілів у соцмережах, а результатом співпраці з ним може стати хіба що втрата часу і грошей. Цього політтехнолога також пов'язують з низкою антиукраїнських телеграм-каналів.

Саме цей політтехнолог вів передвиборчу кампанію Михайла Добкіна. Пік їх співпраці припав саме на той час, коли кандидат у мери Харкова робив сумнівні висловлювання. Закінчилось все тим, що Добкін програв на виборах міського голови у своєму ж рідному місті.

Тож спроба російських сил поставити свою людину на чолі Харкова перед початком повномасштабної війни провалилася. Ймовірно, зараз росія запустила новий політичний проєкт і його виконавцем обрали сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса Кирила. До нього навіть "приставили" того ж самого політтехнолога Володимира Єгорова, як і до Добкіна.

Хоча росія й не відмовляється від планів захопити Харків, як стверджують експерти, у ворога немає шансів. Тому рф вдається до перевіреного роками методу - намагається дестабілізувати ситуацію з середини. На думку експертів, заяви Кирила Кернеса про події трирічної давнини у Харкові можуть бути яскравим прикладом російської ІПСО.

Про те, що Кирило Кернес може бути російським інструментом для дестабілізації ситуації у Харкові свідчать і його регулярні зустрічі з колишніми регіоналами-утікачами Євгеном Мураєвим та сином експремʼєра Миколи Азарова Олексієм у Відні.

Саме сина Геннадія Кернеса російські сили могли обрати, у першу чергу, через його відоме для харків’ян прізвище.

Проте експерти вважають, що у Кирила Кернеса немає ніякого політичного майбутнього, адже виборці навряд чи пробачать йому відсутність в країні під час війни.

Нагадаємо

Раніше УНН детально розповідав, хто такий Кирило Кернес та як його заяви підіграють кремлю. Крім того, дивує і його заява, що він не народжений для війни.

Також після дослідження сторінок в соцмережах Instagram та Facebook Кирила Кернеса виявилося, що він жодного разу з початку широкомасштабного вторгнення не згадав про обстріли рідного міста й загибель харківʼян, хоч й називає себе "фанатом Харкова".