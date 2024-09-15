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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 00:39  •  562 просмотра

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Правительство Кипра лишило гражданства 8 человек, включая Игоря Коломойского. Решение принято из-за сомнительной репутации и рисков для имиджа страны, а также является частью политики контроля над инвестиционными паспортами.

Кипр лишил гражданства Игоря Коломойского и еще семерых человек. Об этом сообщает Philenews, передает УНН.

Детали

4 сентября правительство Кипра приняло решение о лишении гражданства восьми человек, среди которых украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

По информации, Коломойский получил кипрское гражданство в 2010 году через инвестиционную программу, но не указал в заявке на натурализацию, что является фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в РФ, отмеченного еще в 2008 году.

Кипрские чиновники отметили, что Коломойский имел сомнительную репутацию как до, так и после натурализации, и его присутствие на острове создает риски для репутации Республики Кипр. Кроме Коломойского, гражданства были лишены также семья египетского инвестора Мохамеда Абдельрахмана Мохамеда Салема и семья россиянина Максима Захарченко.

Решение правительства стало известным 14 сентября, а указанное лишение гражданства является частью общей политики Кипра по контролю над инвестиционными паспортами.

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