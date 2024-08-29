Коломойский получил новую меру пресечения, но остается под стражей по другому делу

Бизнесмену Игорю Коломойскому в одном из дел изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог в более 1,87 млрд грн, сообщили в Шевченковском райсуде. Однако, Коломойский по решению суда по другому делу дальше будет содержаться под стражей, сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"29 августа 2024 года следственным судьей Шевченковского районного суда Киева рассмотрено ходатайство (... ) об изменении меры пресечения в отношении лица, которое по состоянию на 2012-2014 года было акционером и членом наблюдательного совета ПАО "Укрнафта", акционером, членом наблюдательного совета ПАО "Приватбанк", подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

Необходимость изменения меры пресечения детективом в ходатайстве, как указано, обосновано требованиями УПК, учитывая, что к подозреваемому, начиная с 2 сентября 2023 года, была применена мера пресечения в виде содержания под стражей, а следовательно, предельный срок содержания последнего под стражей во время досудебного расследования заканчивается 2 сентября 2024 года.

Также в ходатайстве, как сообщалось, говорилось, что неприменение к подозреваемому меры пресечения может негативно сказаться на задаче уголовного производства.

"По результатам судебного рассмотрения... вынесено постановление, которым такое ходатайство детектива было удовлетворено и изменено подозреваемому ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей на меру пресечения в виде залога. При этом определен размер залога, который составляет 1 877 360 000 (один миллиард восемьсот семьдесят миллионов триста шестьдесят тысяч) гривен 00 копеек", - отметили в суде.

Постановление может быть обжаловано.

"Однако, насколько мне известно, есть другое постановление следственного судьи Печерского районного суда, по которому Игорю Валерьевичу продлен срок действия содержания его под стражей в рамках другого уголовного производства. Поэтому он в дальнейшем будет держаться под стражей", - сказал прокурор Сергей Деминчук, которого цитирует "Суспільне".

При этом, адвокат Вячеслав Криглевич заявил в комментарии "Суспільному", что по требованиям УПК Украины Коломойского должны были бы освободить из-под стражи, но Шевченковский райсуд не может освободить его, потому что есть другое производство. По нему Коломойского будут удерживать как минимум до 25 октября.

"В любом случае мы не согласны с любыми решениями, которые приняты против нашего клиента. Мы все равно их будем обжаловать и добиваться, чтобы наш подзащитный был полностью оправдан по всем делам, что ему инкриминируют", - отметил защитник Коломойского.

При этом "Суспільне" указывает, что Коломойский сказал, что не имеет возможности оплатить этот залог, но даже если бы бизнесмен внес эти средства, оставался бы в месте содержания.

У справі Коломойського завершили розслідування